马来西亚期市：棕榈油期货春节前追随豆油期货收低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透吉隆坡1月25日 - 马来西亚棕榈油期货周三收低，追随豆油跌势，交易商在春节假期前关闭仓位。
指标4月棕榈油期货 收低0.8%，报每吨3,125马币(704.30美元)。
成交量为41,891口。
“产量下降但出口上升，但市场仍处于跌势。可能处于区间走势，因昨天涨得太多，”吉隆坡一期货交易商称。
“在长假前市场出现获利了结。”
吉隆坡证券交易所将因春节在1月27日下午以及1月30日休市。
CBOT-3月豆油合约 跌0.6%，大商所5月豆油合约 下挫0.6%。
大商所5月棕榈油合约 下滑0.6%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。