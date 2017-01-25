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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 19:10 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货春节前追随豆油期货收低

路透吉隆坡1月25日 - 马来西亚棕榈油期货周三收低，追随豆油跌势，交易商在春节假期前关闭仓位。

指标4月棕榈油期货 收低0.8%，报每吨3,125马币(704.30美元)。

成交量为41,891口。

“产量下降但出口上升，但市场仍处于跌势。可能处于区间走势，因昨天涨得太多，”吉隆坡一期货交易商称。

“在长假前市场出现获利了结。”

吉隆坡证券交易所将因春节在1月27日下午以及1月30日休市。

CBOT-3月豆油合约 跌0.6%，大商所5月豆油合约 下挫0.6%。

大商所5月棕榈油合约 下滑0.6%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
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