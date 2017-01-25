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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 19:36 BJT

东南亚股市：多数持平或小涨，投资人审慎思考特朗普的保护主义政策

路透1月25日 - 多数东南亚股市周三持平或小涨，迹象显示美国总统特朗普的保护主义
贸易政策，可望协助亚洲国家推动自身的区域贸易结盟。
    
    特朗普周一正式宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，疏远亚洲盟国，泰国央行
总裁威拉泰表示，此举可能“提供部分区域贸易协定更好的契机。”
    
    威拉泰举区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)为例，RCEP为中国支持的自由贸易协议
，参与国家包括东南亚国协(东盟)、中国、印度、日本、韩国、澳洲及新西兰，但不包括美
国。
    
    马尼拉AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，“考量到中国或其他亚洲国
家可能填补空缺，美国撤出TPP事实上整体而言可能对亚洲有利，而我们也可以重新协商自
己的贸易合作关系。”
    
    越南股市 周三触及近九年最高收位，绩优股大涨。
    
    Vietcombank Securities首席分析师Tran Minh Hoang表示，“投资人看好今年国内市
场前景。”

    泰国、印尼及马来西亚股市今日小幅收高。
    
    菲律宾股市 下跌0.6%，受获利了结打击，且本周稍晚将公布经济数据。

    “在对近期价格涨势进行投机之后，人们在明天数据公布前了结获利...如果数据好于
预期，应该有利明天盘势，”COL Financial Inc的Charles Ang表示。
    
    根据路透调查，菲律宾第四季经季节调整国内生产总值(GDP)料较前季上升1.6%。
    
    新加坡股市 结束四日涨势收低，在国际油价下跌之际，地产、工业股遭打压。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   365.30    -0.08   -0.02   +4.50   349.57
    新加坡                     3039.94    -2.01   -0.07   +5.53  2880.76
    马来西亚                  1683.93     3.24   +0.19   +2.57  1641.73
    泰国                      1584.29     5.47   +0.35   +2.68  1542.94
    印尼                      5293.78     1.69   +0.03   -0.06  5296.71
    菲律宾                     7323.36   -47.29   -0.64   +7.06  6840.64
    越南                        697.28     5.92   +0.86   +4.87   664.87
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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