东南亚股市：多数持平或小涨，投资人审慎思考特朗普的保护主义政策

路透1月25日 - 多数东南亚股市周三持平或小涨，迹象显示美国总统特朗普的保护主义 贸易政策，可望协助亚洲国家推动自身的区域贸易结盟。 特朗普周一正式宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，疏远亚洲盟国，泰国央行 总裁威拉泰表示，此举可能“提供部分区域贸易协定更好的契机。” 威拉泰举区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)为例，RCEP为中国支持的自由贸易协议 ，参与国家包括东南亚国协(东盟)、中国、印度、日本、韩国、澳洲及新西兰，但不包括美 国。 马尼拉AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，“考量到中国或其他亚洲国 家可能填补空缺，美国撤出TPP事实上整体而言可能对亚洲有利，而我们也可以重新协商自 己的贸易合作关系。” 越南股市 周三触及近九年最高收位，绩优股大涨。 Vietcombank Securities首席分析师Tran Minh Hoang表示，“投资人看好今年国内市 场前景。” 泰国、印尼及马来西亚股市今日小幅收高。 菲律宾股市 下跌0.6%，受获利了结打击，且本周稍晚将公布经济数据。 “在对近期价格涨势进行投机之后，人们在明天数据公布前了结获利...如果数据好于 预期，应该有利明天盘势，”COL Financial Inc的Charles Ang表示。 根据路透调查，菲律宾第四季经季节调整国内生产总值(GDP)料较前季上升1.6%。 新加坡股市 结束四日涨势收低，在国际油价下跌之际，地产、工业股遭打压。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 365.30 -0.08 -0.02 +4.50 349.57 新加坡 3039.94 -2.01 -0.07 +5.53 2880.76 马来西亚 1683.93 3.24 +0.19 +2.57 1641.73 泰国 1584.29 5.47 +0.35 +2.68 1542.94 印尼 5293.78 1.69 +0.03 -0.06 5296.71 菲律宾 7323.36 -47.29 -0.64 +7.06 6840.64 越南 697.28 5.92 +0.86 +4.87 664.87 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张明钧; 审校 于春红)