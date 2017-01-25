国际油市：亚洲燃料油市场跌至数月低点，近期供给料增长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透新加坡1月25日 - 亚洲燃料油市场周三跌至数月低点，受即期供给增长前景的持续压抑，市场人气低落。
“我认为市场此前或许高估了过去几个月推高价格的多头人气，现在开始反省，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
“(普氏)窗口开盘前即期价差，套利价差和裂解价差都在下跌，但开盘期间和盘后有所回升...这是过去几天的走势，”另一位在新加坡的交易商称。
新加坡2月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 连续第二个交易日拓宽至三个月低点，较前一日下跌1.14美元至每桶贴水3.51美元。
路透数据显示，380-cst燃料油2月/3月合约 触及每吨贴水0.50美元的盘中低点，亚洲时段收盘时回升至升水0.50美元。380-cst燃料油近月跨月价差比这一水平低还是10月25日。
行业消息人士称，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油的2月/3月和3月/4月跨月价差一度跌至每吨负0.45美元，随后双双削减跌幅，当地时间1700时均回升至平价水准附近。
在实货市场上，周三普氏窗口中的实货成交量仍很高，不过升水较前一日缩窄。
行业消息人士称，在普氏窗口中燃料油总计成交七笔船货，共计14万吨。
较低的升水也打压380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF至每吨较新加坡报价升水0.45美元，较前一日下跌1.10美元并且是10月20日以来最低。
新加坡现货市场上有七笔交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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