国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因炼厂维护等抵消供应充足影响

路透新加坡1月25日 - 亚洲柴油现货价差周三多数持稳，因炼厂维护及异常多的炼厂火灾，抵消了人们对供应充足的担心。

日本出光兴产旗下的千叶市炼厂是最新发生火灾的一个，这促使其关闭了一个脱硫设施。

其常压蒸馏单元(CDU)设备的运作未受影响，但公司没有立即说明其他二级设备的运行是否受到这次火灾的影响。

在这次火灾发生之际，日本官方数据显示，1月21日止当周，日本煤油库存减少97万桶，至六个月低点1,261万桶。

自1月9日以来，火灾、泄漏及电力中断等事故层出不穷，分别发生在印度、日本、新加坡、印尼和阿联酋等国。

新加坡现货市场上，达成一笔柴油交易，未达成航煤交易。(完)

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