国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因炼厂维护等抵消供应充足影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透新加坡1月25日 - 亚洲柴油现货价差周三多数持稳，因炼厂维护及异常多的炼厂火灾，抵消了人们对供应充足的担心。
日本出光兴产旗下的千叶市炼厂是最新发生火灾的一个，这促使其关闭了一个脱硫设施。
其常压蒸馏单元(CDU)设备的运作未受影响，但公司没有立即说明其他二级设备的运行是否受到这次火灾的影响。
在这次火灾发生之际，日本官方数据显示，1月21日止当周，日本煤油库存减少97万桶，至六个月低点1,261万桶。
自1月9日以来，火灾、泄漏及电力中断等事故层出不穷，分别发生在印度、日本、新加坡、印尼和阿联酋等国。
新加坡现货市场上，达成一笔柴油交易，未达成航煤交易。(完)
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(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。