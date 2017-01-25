国际油市：亚洲石脑油跨月价差仍呈深度逆价差，因供应吃紧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透新加坡1月25日 - 亚洲石脑油跨月价差周三仍呈深度逆价差，达每吨9美元，上日一度触及21个月高点，因供应吃紧。
买家持续找寻3月船货以供应旗下石化工厂，这些工厂开工率多处于高档，以应付塑胶需求。
但到岸的西方船货数量减少，同时也缺乏替代给料供买家选择。
阿布扎比供应中断更添买家麻烦。
交易商称，尽管阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已经重启一个常压蒸馏单元(CDU)，但供应已受影响。此前一场大火迫使ADNOC关闭日炼80万桶CDU的半数产能。
自1月5日以来印度、日本、新加坡、印尼及阿联酋(阿拉伯联合大公国)先后传出有产能因失火而停摆，但以阿联酋停产对石脑油等油品的冲击最大。
这是因为ADNOC是亚洲石脑油关键供应商之一，根据交易商估算，其平均每月出口100万吨，高于沙特的一年不到1,000万吨。
新加坡现货市场有三笔汽油交易，一笔石脑油交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王洋)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。