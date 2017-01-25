国际油市：亚洲石脑油跨月价差仍呈深度逆价差，因供应吃紧

路透新加坡1月25日 - 亚洲石脑油跨月价差周三仍呈深度逆价差，达每吨9美元，上日一度触及21个月高点，因供应吃紧。

买家持续找寻3月船货以供应旗下石化工厂，这些工厂开工率多处于高档，以应付塑胶需求。

但到岸的西方船货数量减少，同时也缺乏替代给料供买家选择。

阿布扎比供应中断更添买家麻烦。

交易商称，尽管阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已经重启一个常压蒸馏单元(CDU)，但供应已受影响。此前一场大火迫使ADNOC关闭日炼80万桶CDU的半数产能。

自1月5日以来印度、日本、新加坡、印尼及阿联酋(阿拉伯联合大公国)先后传出有产能因失火而停摆，但以阿联酋停产对石脑油等油品的冲击最大。

这是因为ADNOC是亚洲石脑油关键供应商之一，根据交易商估算，其平均每月出口100万吨，高于沙特的一年不到1,000万吨。

新加坡现货市场有三笔汽油交易，一笔石脑油交易。(完)

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