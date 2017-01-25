全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价回落

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透1月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型船舶运费走低。
整体乾散货运价指数 下跌24点，或2.71%，报862点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下滑97点，或6.62%，至1,369点。海岬型船舶日均获利下降783美元，报10,006美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 收升8点，或0.83%，报972点。日均获利增加59美元，报7,758美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌6点，至702点；灵便型船运价指数 跌4点，报428点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。