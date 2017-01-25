全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价回落

路透1月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型船舶运费走低。

整体乾散货运价指数 下跌24点，或2.71%，报862点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑97点，或6.62%，至1,369点。海岬型船舶日均获利下降783美元，报10,006美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 收升8点，或0.83%，报972点。日均获利增加59美元，报7,758美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌6点，至702点；灵便型船运价指数 跌4点，报428点。(完)