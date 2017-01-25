亚洲橡胶：1月25日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透1月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 1月 308.5 26 -
* 2月 308.5 8 2
* 3月 304.4 58 35
* 4月 297.8 195 47
* 5月 299.1 472 142
* 6月 297.2 5,499 968
TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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