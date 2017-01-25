欧洲汇市：英镑升至六周高位，受助于美英达成贸易协议的希望

欧洲已公布经济指标--2017/5/25
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
* 英镑升穿1.26美元，触及六周高位
* 特雷莎梅和特朗普会晤及期权到期，扶助英镑攀升
路透伦敦1月25日 - 英镑兑美元周三攀升至六周高位，兑欧元连涨第三日，因投资者希望，特雷莎梅和特朗普的首次会晤，将为美英迅速达成贸易协议铺平道路。
英镑在经历了一周多的震荡交投后今日稍作喘息，交易员对此感到欣慰。这段时间英国退欧形势取得了较大的进展，目前人们对于退欧的最初步骤有了一定的了解。
英镑在上午走强，午后一轮买盘提振英镑 自12月14日以来首次升穿1.26美元，触及1.2625美元，之后涨势开始消退。
英镑兑欧元 和日圆 均升0.6%，分别触及近三周高位0.8511英镑和两周高位143.33日圆。
“市场出脱英镑空头头寸，因认为，英国退欧不确定性目前不会进一步加剧，”法国农业信贷银行策略师Manuel Oliveri说。
“这令市场焦点更多的放在外部发展，特雷莎梅与特朗普周末会面的消息提供支撑。”
英国周四将公布第四季GDP数据，预计退欧决定给英国经济造成的影响，仍不会在这份报告中体现出来。
英国首相发言人称，政府将在周四公布里斯本条约第50条相关法案以寻求国会批准。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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