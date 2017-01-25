欧洲汇市：英镑升至六周高位，受助于美英达成贸易协议的希望

* 英镑升穿1.26美元，触及六周高位

* 特雷莎梅和特朗普会晤及期权到期，扶助英镑攀升

路透伦敦1月25日 - 英镑兑美元周三攀升至六周高位，兑欧元连涨第三日，因投资者希望，特雷莎梅和特朗普的首次会晤，将为美英迅速达成贸易协议铺平道路。

英镑在经历了一周多的震荡交投后今日稍作喘息，交易员对此感到欣慰。这段时间英国退欧形势取得了较大的进展，目前人们对于退欧的最初步骤有了一定的了解。

英镑在上午走强，午后一轮买盘提振英镑 自12月14日以来首次升穿1.26美元，触及1.2625美元，之后涨势开始消退。

英镑兑欧元 和日圆 均升0.6%，分别触及近三周高位0.8511英镑和两周高位143.33日圆。

“市场出脱英镑空头头寸，因认为，英国退欧不确定性目前不会进一步加剧，”法国农业信贷银行策略师Manuel Oliveri说。

“这令市场焦点更多的放在外部发展，特雷莎梅与特朗普周末会面的消息提供支撑。”

英国周四将公布第四季GDP数据，预计退欧决定给英国经济造成的影响，仍不会在这份报告中体现出来。