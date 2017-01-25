纽约期市：原糖价格下跌，咖啡期货恢复涨势

路透纽约/伦敦1月25日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三转跌，受尾盘的卖盘拖累，市场静待最大消费国印度可能进口的进一步消息，罗布斯塔咖啡接近四年半高位。

阿拉比卡咖啡期货升向昨日触及的两个月高位，可可期货下滑。

3月原糖期货 收跌0.24美分，或1.2%，报每磅20.34美分。该合约在1月19日大幅波动后持续整固，当日价格从两个月峰值下跌超过1.3美分。

交易商称，他们密切关注印度产量预估数据，印度马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦干旱，降低了当地的甘蔗产量，提振了国内糖价，提高了印度进口糖的前景。

一个贸易团体表示，印度2016/17作物年度糖产量可能降至七年低位的2,130万吨，较之前预估下降9%。同时，印度大型糖商Shree Renuka Sugars 执行长向路透表示，印度糖产量可能接近2,000万吨。

3月白糖期货 收低5.10美元，或0.9%，报每吨535.80美元。

3月罗布斯塔咖啡 收涨19美元，或0.9%，报每吨2,231美元，该合约开盘水准低于上日低位，但之后升穿该水准，形成潜在利多的图型。

3月阿拉比卡咖啡 收高0.55美分，或0.4%，报每磅1.529美元，交易员指出，投机者在重新建立多头仓位。

3月伦敦可可 收跌10英镑，或0.6%，报每吨1,747英镑。3月纽约可可 收低9美元，或0.4%，报每吨2,192美元。(完)

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