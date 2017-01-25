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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 05:52 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因股市攀升和公债标售疲弱

* 公债失去吸引力，因道指升穿两万点关口，标普和纳斯达克指数刷
新纪录
    * 340亿美元五年公债标售，需求疲弱
    * 美国通胀预期上升至2015年7月来最高

    路透纽约1月25日 - 美国公债收益率周三上升，指标公债收益率触及
四周高位，因投资者对美国经济和特朗普政府政策感到乐观，美股三大股
指创下纪录高位。
    
    投资者进一步卖出公债，此前340亿美元五年期公债标售需求疲弱，
这是本周总计880亿美元公债标售的一部分。
    
    交易商和分析师表示，美国公债收益率升穿了2017年初确立的交投区
间，因投资者评估特朗普在贸易，商业投资和基建支出等方面采取的初步
行动，将给公司盈利，通胀和联邦债负造成的影响。
    
    “特朗普当选触发的大涨行情有所反复，市场密切关注他将会出台怎
样的政策举措，”MUFG Securities美国公债交易部主管Thomas Roth说。
    
    美股道琼工业指数 首次升穿两万点关口，标准普尔500指数<.S
PX>和纳斯达克指数 升至纪录高位。
    
    路透数据显示，指标10年期公债收益率 升5个基点，至2.
521%，稍早升至12月28日来最高的2.538%。
    
    自周二以来，投资者涌入股市，此前特朗普顿促美国汽车制造商高管
扩大在美国的生产，又签署行政令，加快Keystone XL和Dakota Access输
油管道的建设。
    
    但在这些旨在增加就业和投资的举措出台前，特朗普周一签署行政令
，退出与亚洲国家签署的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并表示将重新磋
商北美自由贸易协定(NAFTA)。投资者担心，这些举措将会损及美国出口
，并导致企业成本增加。
    
    在股市升至纪录高位的情况下，投资者对低收益的公债的兴致减弱，
因初步迹象显示通胀攀升，且周二进行的260亿美元两年期公债标售需求
不振。
    
    在通膨保值债券(TIPS)市场，根据圣路易斯联储提供的数据，五年、
五年远期损益平衡通胀率周一触及2.18%，为2015年7月来最高。
    
    周三进行的五年期固息公债和两年期浮息公债标售需求疲弱，暗示投
资者对持有美国公债再度感到紧张，与一周前形成了鲜明的对照。
    
    财政部周四1800 GMT将标售280亿美元七年期公债。
    
    -----------------------2003 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-194/256   1.248       0.024
    五年期公债      100-18/256   1.9848      0.049
    10年期公债     95-128/256   2.5209      0.050
    30年期公债   　95-136/256   3.1058      0.050(完)
    
　　
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