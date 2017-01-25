美国债市：公债收益率上涨，因股市攀升和公债标售疲弱

* 公债失去吸引力，因道指升穿两万点关口，标普和纳斯达克指数刷 新纪录 * 340亿美元五年公债标售，需求疲弱 * 美国通胀预期上升至2015年7月来最高 路透纽约1月25日 - 美国公债收益率周三上升，指标公债收益率触及 四周高位，因投资者对美国经济和特朗普政府政策感到乐观，美股三大股 指创下纪录高位。 投资者进一步卖出公债，此前340亿美元五年期公债标售需求疲弱， 这是本周总计880亿美元公债标售的一部分。 交易商和分析师表示，美国公债收益率升穿了2017年初确立的交投区 间，因投资者评估特朗普在贸易，商业投资和基建支出等方面采取的初步 行动，将给公司盈利，通胀和联邦债负造成的影响。 “特朗普当选触发的大涨行情有所反复，市场密切关注他将会出台怎 样的政策举措，”MUFG Securities美国公债交易部主管Thomas Roth说。 美股道琼工业指数 首次升穿两万点关口，标准普尔500指数<.S PX>和纳斯达克指数 升至纪录高位。 路透数据显示，指标10年期公债收益率 升5个基点，至2. 521%，稍早升至12月28日来最高的2.538%。 自周二以来，投资者涌入股市，此前特朗普顿促美国汽车制造商高管 扩大在美国的生产，又签署行政令，加快Keystone XL和Dakota Access输 油管道的建设。 但在这些旨在增加就业和投资的举措出台前，特朗普周一签署行政令 ，退出与亚洲国家签署的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并表示将重新磋 商北美自由贸易协定(NAFTA)。投资者担心，这些举措将会损及美国出口 ，并导致企业成本增加。 在股市升至纪录高位的情况下，投资者对低收益的公债的兴致减弱， 因初步迹象显示通胀攀升，且周二进行的260亿美元两年期公债标售需求 不振。 在通膨保值债券(TIPS)市场，根据圣路易斯联储提供的数据，五年、 五年远期损益平衡通胀率周一触及2.18%，为2015年7月来最高。 周三进行的五年期固息公债和两年期浮息公债标售需求疲弱，暗示投 资者对持有美国公债再度感到紧张，与一周前形成了鲜明的对照。 财政部周四1800 GMT将标售280亿美元七年期公债。 -----------------------2003 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-194/256 1.248 0.024 五年期公债 100-18/256 1.9848 0.049 10年期公债 95-128/256 2.5209 0.050 30年期公债 95-136/256 3.1058 0.050(完)