美股业绩：高通季度营收上升3.9%，公司正面临多起法律诉讼

路透1月25日 - 美国芯片制造商高通(Qualcomm) 公布季度营收增长3.9%，受智能手机芯片需求上升提振，目前高通正面临多起指公司涉嫌“反竞争”的法律诉讼。

高通公布，在截至12月25日会计年度第一季净利下跌逾一半，至6.82亿美元，合每股盈余(EPS) 0.46美元，上年同期分别为15亿美元或0.99美元。

高通周三表示，在业绩期内为韩国公平交易委员(KFTC)调查相关支出拨备8.68亿美元。

高通营收从57.8亿美元上升至60亿美元。

美国联邦贸易委员会(FTC)就对高通提起诉讼，指高通利用作为特定手机芯片供应商的主导地位，强行对手机制造商实行“苛刻的”供应和授权条款。 苹果也对高通提起规模10亿美元的诉讼。苹果向美国加州一地区法院提起诉讼，指控高通芯片收费过高，并扣留承诺支付苹果的约10亿美元专利费退款。

苹果周三在北京起诉高通滥用市场支配地位及标准必要专利实施许可条件，索赔10亿元人民币。