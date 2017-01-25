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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 06:22 BJT

****日韩经济指标预测--1月26日-2月3日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值        前值 
   
    
    1月23日当周       
        
    1月25日(三)    
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周       --      买超3,321
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      买超2,465
    
    1月26日(四)
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月    -0.3%         -0.4%
             全国整体CPI                                       --          +0.5%
             东京地区核心CPI(较上年同期)             1月     -0.4%         -0.6%
             东京地区整体CPI                                   --           持平
 
    
    1月27日(五)    
    暂无重要经济数据公布 
    
    1月30日当周
    
    1月29日(日)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    12月       --         +1.7%
    
    1月30日(一)
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                12月       --         -1.5%
                         (较前月)                               --         -0.6%
    2330 日本求才求职比                              12月       --          1.41
             失业率                                             --          3.1%
    2350 日本工业生产                            12月初值       --         +1.5%
             一个月预估值                                       --         +2.0%
             两个月预估值                                       --         +2.2%
    
    1月31日(二)
    0400 日本央行利率决定                             --        --       负0.10%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                    12月       --         -6.0%
             房屋开工(较上年同期)                               --         +6.7%
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                    12月       --         +4.8%
             工业生产(较前月)                                   --         +3.4%
             服务业产出(较前月)                                 --         +0.1%
    
    
    2月1日(三)
    0000 韩国贸易收支(亿美元)                    1月初值        --      顺差68.0
             出口(较上年同期)                                   --         +6.4%
             进口(较上年同期)                                   --         +8.0%
    0030 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)     1月       --          49.4
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)            1月       --          52.8
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              1月       --         +0.1%
                               (较上年同期)                     --         +1.3%
    
    2月2日(四)
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                      12月       --      盈余71.4
    
    2月1-8日
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         1月       --        12,169
    
    2月2-8日
    0500 日本消费者信心指数                           1月       --         43.1
    
    2月3日(五)
    暂无重要经济数据公布
    (完)

      
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