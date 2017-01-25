日韩经济指标预测--1月26日-2月3日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月25日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,321 外资投资日本股票(亿日圆) 买超2,465 1月26日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 -0.3% -0.4% 全国整体CPI -- +0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -0.4% -0.6% 东京地区整体CPI -- 持平 1月27日(五) 暂无重要经济数据公布 1月30日当周 1月29日(日) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -- +1.7% 1月30日(一) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -- -1.5% (较前月) -- -0.6% 2330 日本求才求职比 12月 -- 1.41 失业率 -- 3.1% 2350 日本工业生产 12月初值 -- +1.5% 一个月预估值 -- +2.0% 两个月预估值 -- +2.2% 1月31日(二) 0400 日本央行利率决定 -- -- 负0.10% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- -6.0% 房屋开工(较上年同期) -- +6.7% 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -- +4.8% 工业生产(较前月) -- +3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 顺差68.0 出口(较上年同期) -- +6.4% 进口(较上年同期) -- +8.0% 0030 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 49.4 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.8 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 2月2日(四) 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 12月 -- 盈余71.4 2月1-8日 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月2-8日 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 43.1 2月3日(五) 暂无重要经济数据公布 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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