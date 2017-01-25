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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 06:43 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         104.06    +2.63    +2.59   4480587
    京东                28.59    +0.05    +0.18   7459979
    新浪              70.34    +0.01    +0.01    310396
    搜狐              41.27    -0.48    -1.15    256301
    网易             251.59    -2.86    -1.12    683336
    百度             176.61    +0.56    +0.32   2122523
    
    台湾
    台湾积体电路       31.31    +0.49    +1.59   1835765
    联电                1.78    -0.01    -0.56    209990
    日月光              5.47    +0.03    +0.55    114819
    硅品精密           7.54    -0.01    -0.13     73179
    和信超媒体         3.28    -0.17    -4.93     25021
    友达                4.18    +0.03    +0.72     87188
    中华电信           31.52    -0.20    -0.63     60917
    台湾国际航电      49.75    +0.67    +1.37   1434700
    
    香港
    中国移动           56.32    +0.02    +0.04     83851
    中国联通           11.34    -0.17    -1.48     43306
    中国电信           47.65    +0.22    +0.46      2570
    中芯国际            7.02    -0.08    -1.13     44435
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 李婷仪)
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