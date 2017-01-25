《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 104.06 +2.63 +2.59 4480587 京东 28.59 +0.05 +0.18 7459979 新浪 70.34 +0.01 +0.01 310396 搜狐 41.27 -0.48 -1.15 256301 网易 251.59 -2.86 -1.12 683336 百度 176.61 +0.56 +0.32 2122523 台湾 台湾积体电路 31.31 +0.49 +1.59 1835765 联电 1.78 -0.01 -0.56 209990 日月光 5.47 +0.03 +0.55 114819 硅品精密 7.54 -0.01 -0.13 73179 和信超媒体 3.28 -0.17 -4.93 25021 友达 4.18 +0.03 +0.72 87188 中华电信 31.52 -0.20 -0.63 60917 台湾国际航电 49.75 +0.67 +1.37 1434700 香港 中国移动 56.32 +0.02 +0.04 83851 中国联通 11.34 -0.17 -1.48 43306 中国电信 47.65 +0.22 +0.46 2570 中芯国际 7.02 -0.08 -1.13 44435 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 李婷仪)