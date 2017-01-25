加拿大股市：金融股及能源股带动大盘收涨，逼近历史高点

路透多伦多1月25日 - 加拿大股市主要股指周三小幅升向历史高点，因金融股随债券收益率走扬，能源股则在美总统特朗普推动两大油管项目之后表现亮眼。

S&P/TSX综合指数 收高33.15点，或0.21%，报15,643.84点，仅略低于2014年9月创下的记录高点15,685.13。

与此同时，道琼工业指数历史上首次收在两万点大关之上，因企业季报稳健，以及对美国总统特朗普促增长举措的乐观情绪重燃大选后的大涨行情。

TransCanada Corp 股价上涨0.4%至64.47加元，继上日触及其历史高位之后继续挺进。特朗普以行政命令为该公司Keystone XL的建设扫除障碍之后，激励TransCanada股价周二大涨。

能源股板块也上涨0.4%，尽管油价因美国页岩油产量增加而下滑。

对大盘上涨贡献最多的还包括一些大型银行和保险商个股，加拿大皇家银行 上涨0.7%至93.99加元，宏利金融(Manulife Financial) 上涨1.5%至25.38加元。(完)