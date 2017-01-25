美股业绩：AT&T季度获利符合分析师预估

路透1月25日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T) 周三公布的第四季业绩符合分析师预估。在无线通讯市场面临饱和下，AT&T增加了更多智能手机用户，并称有信心其收购时代华纳 的交易将可获得批准。

13位民主党参议员周三要求AT&T解释其854亿美元并购时代华纳的计划如何符合公众利益。

AT&T股价在周三常规交易时段收盘微涨。

在截至12月31日的第四季，虽然利润率好转，但可归属公司的净利下降至24.4亿美元，或每股0.39美元。上年同期分别为40.1亿美元和每股0.65美元。

扣除约10亿美元的税前亏损以及其他项目后，公司获利为每股0.66美元，符合分析师的平均预估。

营收下滑至418.4亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为420.4亿美元。

展望今年，AT&T称预计合并营收增幅料在1%-5%区间，经调整的每股盈余(EPS)增幅在4%-6%区间。资本支出估计约为220亿美元，与2016年支出水准相近。(完)