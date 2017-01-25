美股业绩：AT&T季度获利符合分析师预估

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透1月25日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T) 周三公布的第四季业绩符合分析师预估。在无线通讯市场面临饱和下，AT&T增加了更多智能手机用户，并称有信心其收购时代华纳 的交易将可获得批准。
13位民主党参议员周三要求AT&T解释其854亿美元并购时代华纳的计划如何符合公众利益。
AT&T股价在周三常规交易时段收盘微涨。
在截至12月31日的第四季，虽然利润率好转，但可归属公司的净利下降至24.4亿美元，或每股0.39美元。上年同期分别为40.1亿美元和每股0.65美元。
扣除约10亿美元的税前亏损以及其他项目后，公司获利为每股0.66美元，符合分析师的平均预估。
营收下滑至418.4亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为420.4亿美元。
展望今年，AT&T称预计合并营收增幅料在1%-5%区间，经调整的每股盈余(EPS)增幅在4%-6%区间。资本支出估计约为220亿美元，与2016年支出水准相近。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。