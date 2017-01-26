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货币新闻 | 2017年 1月 26日 星期四 08:02 BJT

标题新闻：英国2016年汽车产量创172万辆的17年新高，但退欧公投致汽车业投资减约33%--SMMT

注：SMMT为英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders)缩写

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