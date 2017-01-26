金砖国家：1月25日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透1月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月25日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.39%，报912.16点。
中国股市：沪综指连四日收升，成交继续萎缩投资者参与意愿较弱
中国汇市：人民币大幅收贬，受美元指数反弹和市场购汇打压
香港股市：恒生指数收高，但港股通暂停服务令涨幅受限
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巴西汇股市：休市。
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南非股市：收低，Sibanye 等黄金生产商类股领跌。指标Top-40指数 收盘下跌0.21%，报46,365.74点；大盘综合指数 收盘下跌0.17%，报53,250.79点。
南非汇市：兰特触及三个月高位，因美元下跌
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印度股市：收于近三个月高位，因在季度财报的支撑下，金融股续扬。BSE指数 收盘上涨1.21%，报27,708.14点；NSE指数 收盘上涨1.5%，报8,602.75点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.075，上日收报68.145。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.38%，报1,159.79点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.43%，报600.55点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.47%，报59.5175；卢布兑欧元 贬值0.65%，报63.97。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。