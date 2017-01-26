金砖国家：1月25日股汇市收盘纵览

南非股市：收低，Sibanye 等黄金生产商类股领跌。指标Top-40指数 收盘下跌0.21%，报46,365.74点；大盘综合指数 收盘下跌0.17%，报53,250.79点。

印度股市：收于近三个月高位，因在季度财报的支撑下，金融股续扬。BSE指数 收盘上涨1.21%，报27,708.14点；NSE指数 收盘上涨1.5%，报8,602.75点。