版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 08:16 BJT

金砖国家：1月25日股汇市收盘纵览

路透1月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月25日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.39%，报912.16点。

中国股市：沪综指连四日收升，成交继续萎缩投资者参与意愿较弱

中国汇市：人民币大幅收贬，受美元指数反弹和市场购汇打压

香港股市：恒生指数收高，但港股通暂停服务令涨幅受限

============================================================================

巴西汇股市：休市。

============================================================================

南非股市：收低，Sibanye 等黄金生产商类股领跌。指标Top-40指数 收盘下跌0.21%，报46,365.74点；大盘综合指数 收盘下跌0.17%，报53,250.79点。

南非汇市：兰特触及三个月高位，因美元下跌

=========================================================================

印度股市：收于近三个月高位，因在季度财报的支撑下，金融股续扬。BSE指数 收盘上涨1.21%，报27,708.14点；NSE指数 收盘上涨1.5%，报8,602.75点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.075，上日收报68.145。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.38%，报1,159.79点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.43%，报600.55点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.47%，报59.5175；卢布兑欧元 贬值0.65%，报63.97。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐