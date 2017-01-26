表格：新西兰第四季CPI较前季上涨0.4%，较上年同期上升1.3%

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透惠灵顿1月26日 - 新西兰统计局周四公布的数据显示，第四季消费者物价指数(CPI )较前季上升0.4%。路透调查预估为上升0.3%。 第四季CPI较上年同期上升1.3%，路透调查预估为上升1.2%。 详细数据如下(%)： CPI较前季变动 2016年第四季 2016年第三季 2015年第四季 +0.4 +0.3 -0.5 ------------------------------------------------------------ CPI较上年同期变动 2016年第四季 2016年第三季 2015年第四季 +1.3 +0.4 +0.1 欲浏览进一步详细数据，请点选： www.stats.govt.nz (完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。