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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 08:05 BJT

表格：新西兰第四季CPI较前季上涨0.4%，较上年同期上升1.3%

路透惠灵顿1月26日 - 新西兰统计局周四公布的数据显示，第四季消费者物价指数(CPI
)较前季上升0.4%。路透调查预估为上升0.3%。

    第四季CPI较上年同期上升1.3%，路透调查预估为上升1.2%。

    详细数据如下(%)：
    CPI较前季变动
    2016年第四季     2016年第三季      2015年第四季
       +0.4              +0.3              -0.5
    ------------------------------------------------------------
    CPI较上年同期变动
    2016年第四季     2016年第三季      2015年第四季
       +1.3              +0.4              +0.1
    
    欲浏览进一步详细数据，请点选： www.stats.govt.nz
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 张若琪)
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