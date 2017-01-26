《中国报摘》--中国证券报1月26日

--A股持续窄幅震荡，沉寂已久的信托配资业务悄然升温。最新统计数据显示，去年12月信托机构新开1,234个A股股票账户，接近2015年牛市火热时的水平。

--申万宏源 公告称，拟以6.07元/股的价格定向增发不超过31.3亿股，合计募资不超过190亿元；中国人寿 等机构拟参与定增。

--国盛金控 公告称，子公司国盛证券拟以支付现金方式竞买国泰君安在上海联交所挂牌转让的国联安基金51%股权，挂牌底价为10.45亿元，国盛证券拟以不超过18亿元的价格参与竞拍，具体转让价格以最终竞买结果为准。