《中国报摘》--中国证券报1月26日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
* 头版头条:
--A股持续窄幅震荡，沉寂已久的信托配资业务悄然升温。最新统计数据显示，去年12月信托机构新开1,234个A股股票账户，接近2015年牛市火热时的水平。
* 其他:
--中国证券业协会发布证券公司2016年经营数据，129家证券公司全年实现营业收入3,279.94亿元人民币，实现净利润1,234.45亿元，124家公司实现盈利。
--申万宏源 公告称，拟以6.07元/股的价格定向增发不超过31.3亿股，合计募资不超过190亿元；中国人寿 等机构拟参与定增。
--国盛金控 公告称，子公司国盛证券拟以支付现金方式竞买国泰君安在上海联交所挂牌转让的国联安基金51%股权，挂牌底价为10.45亿元，国盛证券拟以不超过18亿元的价格参与竞拍，具体转让价格以最终竞买结果为准。
--马钢股份 、鞍钢股份 、首钢股份 发布业绩预告，三家钢铁公司均预计2016年将扭亏为盈，加强内部管理以及产品价格上涨，是这些钢企扭亏的重要原因。
--中电联发布报告预计，2017年电力消费需求增长将比2016年有所放缓，全年新增装机略超1亿千瓦，年底发电装机容量达到17.5亿千瓦左右。其中，非化石能源发电装机比重进一步提高至38%左右。并建议完善煤电联动机制，合理疏导煤电企业成本。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。