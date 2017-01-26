《香港报摘》--经济日报1月26日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
**头版头条**
--海航集团刚以55.3亿港元投得九龙启德第1L区1号地皮，楼面地价1.3万港元尺，较嘉华国际 去年底夺得的启德土地高出近三成。
**其他**
--金管局总裁陈德霖指出，外滙基金为求减低市况波动风险，已作出数项防守性部署，包括减持长年期债券转买短年期债券，亦有减少非美元资产占投资总比，由2014年底的17.5%降至去年底的8%，以减少在强美元下的滙兑损失。
--港交所 审阅上市发行人2015年年报后，建议上市公司加强在年报披露业务审视环节、重大证券投资的披露、被核数师发出非无保留意见的财务报告及持续关连交易，并于下一次的审阅，涵盖报告内提及的大部分范畴。
--从盈信 分拆上市的建筑工程商安保工程（新上市编号：1627）今起招股，拟最多集资5.5亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。