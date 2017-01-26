《香港报摘》--经济日报1月26日

**头版头条**

--海航集团刚以55.3亿港元投得九龙启德第1L区1号地皮，楼面地价1.3万港元尺，较嘉华国际 去年底夺得的启德土地高出近三成。

**其他**

--金管局总裁陈德霖指出，外滙基金为求减低市况波动风险，已作出数项防守性部署，包括减持长年期债券转买短年期债券，亦有减少非美元资产占投资总比，由2014年底的17.5%降至去年底的8%，以减少在强美元下的滙兑损失。

--港交所 审阅上市发行人2015年年报后，建议上市公司加强在年报披露业务审视环节、重大证券投资的披露、被核数师发出非无保留意见的财务报告及持续关连交易，并于下一次的审阅，涵盖报告内提及的大部分范畴。

--从盈信 分拆上市的建筑工程商安保工程（新上市编号：1627）今起招股，拟最多集资5.5亿港元。（完）

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