表格：外资上周卖超日股，日本投资者卖超海外债券

路透东京1月26日 - 周四出炉的资本流动数据显示，1月21日止当周外资卖超日股。 外资在1月21日止当周在日本股市卖超3,761亿日圆，前一周为买超2,389亿日圆。 日本投资人最近一周卖超海外债券5,390亿日圆，前一周为买超3,349亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 1月15日-1月21日 -376.1 -168.5 +2,243.9 1月 8日-1月14日 +238.9r +517.2r -79.8 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 1月15日-1月21日 -19.1 -539.0 -13.7 1月 8日-1月14日 +49.8 +334.9r +73.3r 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here (完) (编译 王琛；审校 杜明霞)