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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 08:11 BJT

表格：外资上周卖超日股，日本投资者卖超海外债券

路透东京1月26日 - 周四出炉的资本流动数据显示，1月21日止当周外资卖超日股。
    
    外资在1月21日止当周在日本股市卖超3,761亿日圆，前一周为买超2,389亿日圆。

    日本投资人最近一周卖超海外债券5,390亿日圆，前一周为买超3,349亿日圆。   
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                          股市        债市      货币市场     
     1月15日-1月21日    -376.1      -168.5      +2,243.9
     1月 8日-1月14日   +238.9r     +517.2r         -79.8     
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                          股市         债市     货币市场
     1月15日-1月21日     -19.1       -539.0        -13.7
     1月 8日-1月14日     +49.8      +334.9r       +73.3r
  
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here
    (完)
    
  
 (编译 王琛；审校 杜明霞)
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