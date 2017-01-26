表格：外资上周卖超日股，日本投资者卖超海外债券

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透东京1月26日 - 周四出炉的资本流动数据显示，1月21日止当周外资卖超日股。 外资在1月21日止当周在日本股市卖超3,761亿日圆，前一周为买超2,389亿日圆。 日本投资人最近一周卖超海外债券5,390亿日圆，前一周为买超3,349亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 1月15日-1月21日 -376.1 -168.5 +2,243.9 1月 8日-1月14日 +238.9r +517.2r -79.8 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 1月15日-1月21日 -19.1 -539.0 -13.7 1月 8日-1月14日 +49.8 +334.9r +73.3r 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here (完) (编译 王琛；审校 杜明霞)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。