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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 08:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月26日-2月3日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期(月/日)  时间   国家     规模   发行细节
 1/26                美国            发售七年期公债
 1/26                日本            标售三个月期贴现国库券
 1/26                日本            加强流动性标售
 1/26                日本            标售两年期公债
 1/31                英国            标售票息1½%、2026年到期的公债
 2/1                 德国            标售五年期联邦公债
 2/2                 日本            标售三个月期贴现国库券
 2/2                 日本            标售10年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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