更新版 1-EIA库存周报：美国上周汽油库存连续第四周上升，因需求疲弱

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路透1月25日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国汽油库存上周连续第四周劲增，因需求比通常还要疲弱；原油库存也上升。

截至1月20日的一周，原油库存 上升280万桶，符合分析师预估。

不过，汽油库存 大增680万桶，路透调查预估为增加49.8万桶。

过去这四周原本就是汽油需求淡季，总需求量为每日830万桶，比上年同期下滑4.7%。

Frost & Sullivan油气部门主管Carl Larry说，汽油库存增加可能还因炼厂为春季密集维修期做准备。“过去三周的趋势就是如此了，我甚至认为最差的情况就要到来。”

在库存数据公布之后，衡量炼油利润率的汽油裂解价差RBc1-CLc1下滑至每桶12.20美元，是12月14日以来最低。

EIA数据显示，上周炼厂原油加工量 下滑42.1万桶/日。炼厂产能利用率 下跌2.4个百分点至88.3%。

馏分油库存 增加7.6万桶，市场预估为减少100万桶。

美国原油交割地库欣库存 减少28.4万桶。

上周美国原油日进口量 减少46.3万桶。(完)