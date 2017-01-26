《香港报摘》--信报1月26日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
**头版头条**
--本报独家委托中文大学传播及民意调查中心为五名热门特首参选人进行的第三轮民调结果显示，曾俊华继续居榜首，获33.5%市民支持；另林郑月娥亦气势转盛，以30.9%支持度紧随其后。
**其他**
--中银香港 投资管理总经理陈少平称，预期美国联储局今年只会加息一至两次，因美国已退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。
--消息人士透露，破纪录收到39份意向书、位于香港仔的港铁 黄竹坑站物业发展项目第一期项目补地价金额约46.8454亿港元，将于2月27日截止入标。
--新世界 牵头 发展的荃湾新盘柏傲湾加推新一批单位，涉及105伙，折实平均尺价1.68万港元，较上一张价单调高3.2%，最快农历新年后发售。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。