《香港报摘》--信报1月26日

**头版头条**

--本报独家委托中文大学传播及民意调查中心为五名热门特首参选人进行的第三轮民调结果显示，曾俊华继续居榜首，获33.5%市民支持；另林郑月娥亦气势转盛，以30.9%支持度紧随其后。

**其他**

--中银香港 投资管理总经理陈少平称，预期美国联储局今年只会加息一至两次，因美国已退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

--消息人士透露，破纪录收到39份意向书、位于香港仔的港铁 黄竹坑站物业发展项目第一期项目补地价金额约46.8454亿港元，将于2月27日截止入标。

--新世界 牵头 发展的荃湾新盘柏傲湾加推新一批单位，涉及105伙，折实平均尺价1.68万港元，较上一张价单调高3.2%，最快农历新年后发售。（完）

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