《香港重要政经日程》--1月26日-2月28日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
================== 今日重要政经消息=================
1月26日（周四）
公布12月份进出口数据。
睿见教育 首日挂牌。
电能实业 董事会考虑派发特别中期股息。
恒隆地产 公布全年业绩。
恒隆集团 公布全年业绩。
置富产业信托 公布全年业绩。
09:00 新锐医药 股东特别大会。
11:00 英皇证券 股东周年大会。
11:00 维达国际 全年业绩记者会。
*14:30 恒隆集团 及恒隆地产 业绩记者会。
*15:00 金管局银行业工作回顾与展望传媒简报会。
================== 近期重要政经消息=================
1月27日（周五）
公布12月份M-3货币供应数字。
公布12月份外汇基金总资产。
公布12月底人民币存款结余。
10:00 金川国际 股东特别大会。
1月30日（周一）
农历年初三公众假期。
1月31日（周二）
农历年初四公众假期。
2月3日（周五）
公布1月份香港日经PMI。
10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
2月6日（周一）
16:00 中国基建投资 在中国举行股东特别大会。
2月7日（周二）
公布1月份外汇储备资产数字。
阳光房产基金 公布中期业绩。
09:30 中信银行 在中国举行股东特别大会。
15:00 凤凰卫视 股东特别大会。
2月8日（周三）
11:00 蓝天威力 股东特别大会。
2月9日（周四）
10:00 保利协鑫 股东特别大会。
10:30 上海证大 股东特别大会。
2月10日（周五）
10:00 哈尔滨银行 在中国举行股东特别大会。
10:00 南大苏富特 在中国举行股东特别大会。
10:00 中油港燃 股东特别大会。
11:00 威铖国际 股东特别大会。
2月13日（周一）
11:00 协鑫新能源 股东特别大会。
2月14日（周二）
朗廷酒店 公布全年业绩。
中芯国际 公布季度业绩。
09:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。
12:00 中国燃气 传媒工作坊暨春茗。
2月15日（周三）
10:00 中航国际控股 在中国举行股东特别大会。
10:30 凯顺能源 股东特别大会。
14:00 鞍钢 在中国举行股东特别大会。
2月16日（周四）
10:00 中化化肥 股东特别大会。
10:00 天津银行 在中国举行股东特别大会。
2月17日（周五）
东亚银行 公布全年业绩。
10:00 山水水泥 股东特别大会。
2月20日（周一）
08:30 中国民生银行 在中国举行股东特别大会。
2月21日（周二）
汇丰控股 公布全年业绩。
恒生银行 公布全年业绩。
09:00 中石化炼化工程 股东特别大会。
14:30 第一拖拉机 股东特别大会。
2月22日（周三）
希慎兴业 公布全年业绩。
11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。
2月23日（周四）
09:00 华电福新 在中国举行股东特别大会。
09:30 中信建投证券 在中国举行股东特别大会。
2月24日（周五）
渣打集团 公布全年业绩。
2月27日（周一）
港交所 公布全年业绩。
冠君产业信托 公布全年业绩。
2月28日（周二）
新鸿基地产 公布中期业绩。
光大国际 公布全年业绩。
鹰君集团 公布全年业绩。
09:00 北京北辰 在中国举行股东特别大会。
09:00 厦门国际港务 在中国举行股东特别大会。
09:30 中国光大银行 在中国举行股东特别大会。
14:30 金风科技 在中国举行股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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