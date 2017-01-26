《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月26日

*工商时报：

--国泰金控 宣布，董事会已授权子公司国泰世华银行800亿台币的发债额度，其中无担保主顺位金融债500亿，可分10年内发行，另外有300亿台币是无担保次顺位金融债，会在一年内执行，这也是国泰世华银最大一次的发债额度。

--裕隆 集团执行长严凯泰指出，大陆事业营运状况都在他的掌握中，谷底已过，有信心集团今年、明年会愈来愈好。严凯泰期许员工要不断创新，不要怕犯错，唯有创新，才能让裕隆不断前进。

--非金融机构的大陆企业信用风险升高，银行局示警。银行局已发函各银行，要求检视对大陆投资曝险集中度，若投资陆企发行的票债占其大陆曝险额的30%以上者，应重视检视投资策略，尽速调降。

*经济日报：

--中华信评表示，台湾892家上市公司中，仅26家、2.91%取得美国标准普尔或穆迪的全球评等，虽略高于部分亚太地区国家，如上海与南韩证交所的2.61%与2.18%，但仍普遍低于全球其他地区，如伦敦、新加坡、东京证交所的20.31%、5.52%与3.18%。

--台湾中央银行公布，2016年12月建筑贷款余额为1兆6,483亿台币，较11月增加48亿台币，年增率由负转正2.5%，终结连一年来的衰退。中央银行官员指出，年底为房市传统旺季，建商为促销房市，向银行贷出较多的周转金，使建筑贷款明显增长。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。