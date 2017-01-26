《香港报摘》--其他报纸重要消息1月26日

**明报**

--中国联通 预计去年纯利按年大跌逾九成，主要由于去年预计没有铁塔出售收益，加上年内网络、营运及支撑成本及销售费用按年明显上升。

--中远海运 发布公告称，受韩进破产影响，公司将对与韩进相关的应收帐款、长期应收帐款、若干集装箱等固定资产，以及存货进行计提减值准备，预计上述事项将令公司2016财年除税前利润减少约4.17亿元人民币。

**星岛日报**

--评级机构穆迪发表报告指出，截至2015年底中国国企的债务占国内生产总值（GDP）达114%，为全球所有国家中最高。

--汉国置业 以逾31亿港元代价，向深圳上市公司阳光城集团出售广州天河区地产发展项目75%权益，预料盈利净额可达22亿港元。

**苹果日报**

--壹传媒 旗下《壹周刊》涉诽谤霸王 ，霸王宣布已收妥《壹周刊》支付的1,800万港元诉讼费及相关款项。

--去年底遭匿名分析狙击兼陷财困的新昌集团 ，据内部员工透露，公司仍拖欠地盘判头达5亿港元，地盘包括海洋公园万豪酒店、M+西九视觉文化博物馆工程等，有个别工序更已停工。

**东方日报**

--继富智康 母公司鸿海集团拟于美国设厂后，外电指，行李箱制造商新秀丽 管理层表示，亦有意将制造业务搬回发源地美国。

--味千中国 预料截至2016年12月底止年度溢利按年大增不少于4亿港元，主要由于有关集团的一项投资项目指定按公平值计入损益之金融资产公平值变动所产生之大额未变现收益所致。

**文汇报**

--高盛首席经济分析师哈哲思表示，美国总统特朗普推出财政刺激政策，料每年有2,000亿美元经济收益，相当于美国生产总值约1%，又预计美汇指数 年内会上升5-7%。（完）

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