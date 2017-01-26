新西兰经济：第四季通胀率提高至1.3%，回到央行目标区间内

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透惠灵顿1月26日 - 新西兰上季的年通胀率大幅提高至1.3%，两年来首次回到该国央行的目标区间内，令决策者感到安心。
这应会加强新西兰央行维持利率不变的决心；去年11月央行将利率下调至1.75%的纪录低位，当时的通胀率仅为0.4%左右。
数据公布后，新西兰元兑美元 从0.7260美元左右涨至十周高位，约报0.7303美元。
据新西兰统计局周四公布的报告，第四季消费者物价指数(CPI)比前季上升0.4%。
接受路透调查的分析师之前预计，CPI较前季上涨0.3%，较上年同期上升1.2%。
但通胀率只是刚刚进入1-3%的目标区间，而且新西兰元走强会压低进口商品价格，从而拖累贸易通胀(tradable inflation)。
新西兰央行在最新的货币政策声明中称，预计今年底通胀率将提高到1.7%，到2018年底升至2.0%。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
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