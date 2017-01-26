新西兰经济：第四季通胀率提高至1.3%，回到央行目标区间内

路透惠灵顿1月26日 - 新西兰上季的年通胀率大幅提高至1.3%，两年来首次回到该国央行的目标区间内，令决策者感到安心。

这应会加强新西兰央行维持利率不变的决心；去年11月央行将利率下调至1.75%的纪录低位，当时的通胀率仅为0.4%左右。

数据公布后，新西兰元兑美元 从0.7260美元左右涨至十周高位，约报0.7303美元。

据新西兰统计局周四公布的报告，第四季消费者物价指数(CPI)比前季上升0.4%。

接受路透调查的分析师之前预计，CPI较前季上涨0.3%，较上年同期上升1.2%。

但通胀率只是刚刚进入1-3%的目标区间，而且新西兰元走强会压低进口商品价格，从而拖累贸易通胀(tradable inflation)。

新西兰央行在最新的货币政策声明中称，预计今年底通胀率将提高到1.7%，到2018年底升至2.0%。(完)