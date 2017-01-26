港报财经评论：狂人要面兼小气，美股受落又炒起--信报1月26日

狂人要面兼小气 美股受落又炒起/ 习广思

美国总统特朗普民望低，政治上有需要加快兑现竞选时的承诺。他就任只有几天，已不断签订行政命令，美股对此颇为受落，标普500指数 及纳斯特指数 均创新高，带动环球升市，港股虽然农历新年长假在即，恒指 仍涨99点，收报23,049点。

今次美股再创新高，惟美元疲弱，美滙指数 险守100水平，新兴市场及港股有机会一齐上扬，为鸡年带来好的开始。

老特民望开始向下走，须不时用「另类事实」抗拒外界的批评。所谓「另类事实」实际是扭曲事实，佢老人家一向喜欢捩横折曲来讲，冇佢乎。就职典礼当天，华盛顿有大型示威行动，警方拘捕了200人，连几名在场采访的记者都遭到检控。老特治下的美国，言论空间缩窄，美国人又点会就范？社会肯定更动荡更撕裂。

不过，华尔街中人又唔系咁惊，老特周二签行政命令放行两条大型油管项目后，大家的期望又回来了，纳指及标指创新高，物料股如金属、化工、纸业等股份亮丽，金属及非必需消费品股ETF亦创新高。

看来华尔街准备借任何新政消息炒多一转，尽管税务改革等重磅行动仍十划未有一撇。

幸好美股飙升之余，美元掉转头跌，这令新兴市场有得一齐升，有机会在1月至2月期间上演一场环球大升市。美滙指数昨天跌近100水平，早前老特及候任财长努钦表态唔锺意美元太强是原因之一，加上欧罗区通胀亦升温，收窄了与美国的差距。

老特的税务改革方案与共和党的提议有甚大分歧，共和党党员的建议是要根本地改变贸易税制，企业出口赚的钱可免税，但进口就要缴税，目标是鼓励出口、遏抑进口，这样做的话，杀伤力将会很大。

老特就觉得这太复杂了，建议只针对美国企业海外生产，把产品回流在美国本土销售便须征税，至于其他国家的进口关税问题，则由双边协议商讨。在谈判过程中，老特才可以扮演重要的角色。可以想像，每个国家的领导人见到他都要畀几分薄面，老特对面子的重视，较中国领导人更甚，否则他不会因传媒话总统就职典礼人气冷清而大发老脾，要下属澄清。

有报道指出，德国总理默克尔正努力刨书，多了解老特过去的言论及行为，以便日后好作应对。不过，有口痕友话老特讲嘢五时花六时变，睇书都无用。明白老特的性格，可能对默克尔更有用。

老特没有强烈的意识形态，道德标准不高，对女性甚至是偏低，自尊心强，甚至可说为人小气，是彻头彻尾的实用主义者，个人的政治利益及名声会比任何事情更为重要。

商界看来都明白其需要，美国汽车业巨子、日本的孙正义、中国的马云均投其所好，为美国制造就业岗位，台湾鸿海郭台铭也与苹果研究在美国设厂生产手机屏幕。大家都在畀面帮忙，以便他能在支持者面前交差，这正是老特的最大期望。

要明白未来贸易战怎样演变，最紧要先认清老特的性格。至于中美关系，每届美国总统上台，都要与中国进行新磨合，老特亦不例外。中国迄今在舆论上对他仍十分留手，以便日后好相见。中美未来的经贸关系如何，可先参考本月30日老特会见墨西哥总统涅托（Enrique Pena Nieto），商讨重议北美自由贸易协定。

老特周二先发制人，发出推文预告周三是建墙大日子。根据报道，老特于美国时间周三会借访问国土安全部签署行政命令，启动建墙程序。老特先拣墨西哥落手，而非中国、德国或日本，道理好简单，因为小国易虾啲。问题是捏托要怎样让步，才能令老特有面子呢？（完）

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