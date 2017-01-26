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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 09:00 BJT

《全球汇市》美元徘徊在七周低点附近，特朗普保护主义政策令人忧

“这与1990年代时的美日贸易冲突有些类似。当时尽管美国利率较高，但美元仍疲弱。如果特朗普推行其
贸易保护主义论调，那么美元仍将维持疲态，”摩根大通的Tanase称。
    
    英镑兑美元 跌0.1%报1.2627，周三曾触及六周高点1.2638。对英国与美国达成贸易协议的希望提
振英镑。英国首相特雷莎梅周三表示，会把“英国的利益和价值放在优先位置”。
    
    欧元兑美元 报1.0755，略低于周二所及七周高位1.0775，较美国尾盘水准下滑0.1%。
    
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0758  1.0744  +0.13  +2.33  1.0513
    美元/日圆            113.20  113.27  -0.06  -3.14  116.87
    欧元/日圆         121.80  121.70  +0.08  -1.09  123.14
    美元/瑞郎            0.9979  0.9993  -0.14  -1.96  1.0178
    英镑/美元            1.2635  1.2630  +0.04  +2.42  1.2336
    美元/加元            1.3055  1.3069  -0.11  -2.79  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8168  6.8255  -0.13  -2.23  6.9726
    澳元/美元            0.7573  0.7570  +0.04  +4.96  0.7215
    新西兰元/美元        0.7294  0.7293  +0.01  +5.09  0.6941
    澳元/日圆         85.770  85.750  +0.02  +1.72  84.320
    新西兰元/日圆     82.360  82.360  +0.00  +1.47  81.170
    英镑/日圆         143.08  143.10  -0.01  -0.65  144.02
    澳元/新西兰元     1.0380  1.0368  +0.12  -0.03  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/王兴亚/王琛/李爽  审校 徐文焰/李爽/杜明霞)
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