《全球汇市》美元徘徊在七周低点附近，特朗普保护主义政策令人忧

“这与1990年代时的美日贸易冲突有些类似。当时尽管美国利率较高，但美元仍疲弱。如果特朗普推行其 贸易保护主义论调，那么美元仍将维持疲态，”摩根大通的Tanase称。 英镑兑美元 跌0.1%报1.2627，周三曾触及六周高点1.2638。对英国与美国达成贸易协议的希望提 振英镑。英国首相特雷莎梅周三表示，会把“英国的利益和价值放在优先位置”。 欧元兑美元 报1.0755，略低于周二所及七周高位1.0775，较美国尾盘水准下滑0.1%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0758 1.0744 +0.13 +2.33 1.0513 美元/日圆 113.20 113.27 -0.06 -3.14 116.87 欧元/日圆 121.80 121.70 +0.08 -1.09 123.14 美元/瑞郎 0.9979 0.9993 -0.14 -1.96 1.0178 英镑/美元 1.2635 1.2630 +0.04 +2.42 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3069 -0.11 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8168 6.8255 -0.13 -2.23 6.9726 澳元/美元 0.7573 0.7570 +0.04 +4.96 0.7215 新西兰元/美元 0.7294 0.7293 +0.01 +5.09 0.6941 澳元/日圆 85.770 85.750 +0.02 +1.72 84.320 新西兰元/日圆 82.360 82.360 +0.00 +1.47 81.170 英镑/日圆 143.08 143.10 -0.01 -0.65 144.02 澳元/新西兰元 1.0380 1.0368 +0.12 -0.03 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚/王琛/李爽 审校 徐文焰/李爽/杜明霞)