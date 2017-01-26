港报财经评论：周期基建股，鸡年可高升--经济日报1月26日

周期基建股 鸡年可高升/ 林瑞芬

今日期指进行结算，明日港股将因为除夕夜而休市半天，直至下周三才复市。假后的港股变化，主要看美滙表现及特朗普百日新政的进展。

总括1月，港股从低位反弹，但投资者缺乏进取力，日成交额少见700亿港元，多在500、600亿港元上落，未能成势。

市场关注新一届美国政府政策，总统特朗普最新签署行政命令建造两条备受争议的输油管，并冻结环境保护局（EPA）相关的任何支出。美国参议院民主党向特朗普提出一套1万亿美元基建计划，投资者又再亢奋起来，美股周二造好，标普500指数及纳指均创新高，惟限于大节当前，港股收炉，昨日成交额就只得536亿元。大市未能确认突破下降轨之前，未有明确方向。

恒指 暂仍受制于下降轨（现近23,300），昨收报23,049，升0.4%。国指 同样受制下降轨9,850左右，昨收报9,742，跌0.2%。有限资金推动大市，总有个别突出者，中资周期股份，确受市场追捧，安徽海螺 、中国铝业 、鞍钢 、马钢 月内已突破去年高位，一浪高于一浪。鞍钢周綫图看，走出谷底，今年有势反覆挑战阻力6.4港元。

最新，江西铜业 发盈喜，公司预计2016年止年度净利润将较2015年度增长40%至60%，主要由于公司不断强化内部成本控制，挖潜增效，以及国际黄金、白银价格上升，推动了业绩提升。

事实上，去年内地经济平稳，靠汽车及房地产力顶内需市场，得来不易！相关原材料周期股的盈利已经有所改善，加上，预期供给侧改革给力，去产能有助售价稳定在合理水平。

有外电引述消息人士指，中国已制定了名为《京津冀及周边地2017年大气污染防治工作方案》的征求意见稿，计划削减河北、山东、河南和山西四省所涉及电解铝生产企业产能的30%，当中涉及企业的运行产能合计为逾1,100万吨，占全国总运行产能约30%。钢铁业供给侧改革埋身到肉，鸡年周期股的走势，可能续有喜出望外的发展趋势！

催化剂而言，由于去年底去产能收官，以及环保督查力度加强可能给部分重工业企业带来压力，所以中金公司认为，在今年冬季气温偏高，可能会对1至2月工业与消费同比增速有所提振，今年首季GDP可能比市场预期为高，名义GDP增速可能较中金预估的9.5%为高，有利于周期股持续走高。

评估大形势，定单充足的中国铁建 于鸡年内有向上攀之势。据公司最新公告，2016年新签合同总额12,191亿元人民币，同比增长28.49%，增速达到6年来最高。分季度来看，第一至第四季单季新签合同分别同比增长15.5%、20.7%、32.4%、37.7%，呈逐季递增大利好趋势。基建稳增长以及PPP项目加快落地，是主要推手。截止至目前公告新签PPP定单累计超2,000亿元人民币，在建筑央企中保持领先地位，若以截至2016年9月底在执行未完工定单为18,458亿元人民币，是2015年收入的3倍，保障未来持续稳健增长。随着一带一路的拓展，预计铁建海外的定单只会更多。

铁建是中国最大的工程承包商之一，工程承包业务占总收入比例接近9成，其中约8成来自铁路、公路、水路工程。因此，国家交通固定资产投资额是保证公司国内业务定单量的基石。在特朗普上任美国总统大选后，中国不得不慎防外贸受冲击，从而更为巩固国家固定资产投资增长的取向，铁建盈利增长的确定性提升。目前，铁建估值不高，后市不排除该股A股先起动，从而催化H股。其A股购买力，或来自内地养老金将陆续入场，购买盈利把握度较高的央企，铁建有条件成候选股。

配合走势图分析，铁建一浪高于一浪趋势，上升轨近10港元守稳，可望反覆回探12.5港元阻力，昨收10.98港元。铁建预测PE为9.2，预测息率1.7厘。（完）

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