港报社评：政府监管不力，院舍丑闻不绝--明报1月26日

位于旺角的私营残疾院舍港安康复中心，发生精神病人遭欺凌性骚扰事件，员工不仅没有制止，反而涉嫌推波助澜，一边怂恿男院友在女院友面前脱下裤子，一边拍摄「真人骚」，将短片转发传阅。欺侮弱者本已令人不齿，倘若证实是院舍员工所为，更属严重失德，必须惩处，如有违法，更应接受法律制裁。今次事件，再次令人关注私营院舍良莠不齐、政府监管不力的问题。去年，康桥之家发生怀疑性侵案，社会各界震惊，私营院舍欺凌虐待院友丑闻频生，是可忍孰不可忍。政府必须加强巡查私营院舍，同时增拨资源，改善政府资助院舍严重不足情况，确保残疾人士等弱势群体获得妥善照顾。

根据涉事男院友亲属的证辞，片段是在院舍内拍摄，两名事主亦是院友，惟记者事后向院舍查询，仍有员工企图否认。即使不揣测拍摄者和在场者是否抱着「看马骝戏」的心态，可是如此调戏院友，已不能仅以一句「玩笑开大了」来蒙混过关，至于企图撒谎掩饰，更是不能接受。院友之间若有纠纷或误会，院舍员工的责任应是协助排解调停，而非煽风点火。院舍职员未有克尽己责，是否反映了院舍管理不善、职员纪律废弛，当局必须跟进彻查。

片段曝光后，社署随即表示已报警处理，又即时派员到涉事院舍巡查了解，若证实事件涉及违反《残疾人士院舍条例》，会考虑向院舍发出警告，甚或撤销院舍的豁免证明书，逼令结业。社署有监管私营院舍的责任，每次有院舍爆出大丑闻，社署通常都会迅即行动吊销牌照，无论是前年大埔剑桥安老院要长者赤身露体轮候洗澡，或是去年康桥之家爆出前院长的性丑闻，下场莫不如此。论危机管理，社署无疑反应迅速，不过丑闻一再出现，却令人质疑社署对私营院舍是否监管不力。

《残疾人士院舍条例》于2013年全面实施，院舍在人手比例、消防装置等方面须符合法例要求，惟在条例生效前已营办的院舍，可申请豁免证明书，一边继续经营，一边改善以符合发牌规定。然而3年过去，全港67间私营残疾院舍，仍有46间以豁免证明书营运，显示业界改善进度缓慢，当局也迟迟未有订明通融时限，及至康桥之家丑闻曝光后，社署和时任劳福局长张建宗表示，希望所有领取豁免证明书的私人残疾院舍，能在3年内符合发牌要求，否则考虑终止院舍服务。《残疾人士院舍条例》实施后，当局竟允许未达标准的院舍有长达6年时间「叹慢板」改善，未免太过「宽容」。

私营院舍人手不足，服务质素参差，院友能否得到妥善照顾，并无保证。目前政府资助院舍加上院友每月缴交费用，平均成本接近1.6万元，相比下现在大部分私营残疾院舍每月收费仅介乎5000至8000元，还要缴交高昂租金，资源紧绌必然影响设施人手。虽然当局也深知部分私营院舍服务欠佳，然而一旦雷厉风行监管，导致院舍纷纷结业，大批院友又如何安置？一些私营院舍经营者正是看到这一点，于是有恃无恐地仅提供最基本服务。当局长期只眼开只眼闭，受害的自然是那些来自低收入家庭的院友。

社署现行针对私营残疾院舍的法例守则，未有明文详细规管服务质素及操守。去年底，政府表示已就《残疾人士院舍条例》的检讨展开前期工作，同时亦会提供现金等支援，协助持豁免证明书的院舍尽快落实改善工作，社署亦表示会招聘退休纪律部队人员出任「院舍督察」，加强巡查院舍，调查怀疑违规个案，协助蒐证和检控工作。上述措施方向正确，惟落实力度必须更快更强，例如社署现阶段仅聘请数名「院舍督察」，未免杯水车薪，远未足够。此外，政府也必须考虑长远治本之道，增拨资源照顾长者、智障人士等弱势社群，纾缓政府资助院舍严重不足情况，为照顾残疾人士提出一个全面周详的计划。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘