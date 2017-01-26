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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 08:53 BJT

台湾新债：国泰金旗下国泰世华银行取得今年800亿台币发债额度

路透台北1月26日 - 台湾资产最大金控--国泰金 公告旗下国泰世华银行已取得共800亿台币的发债额度，其中300亿为无担保次顺位金融债，其他500亿为无担保主顺位金融债。

国泰金去年已发行499.98亿台币的甲种特别股。该特别股发行规模将创台湾上市公司历史新高。

国泰金周二收升0.21%报47.5台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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