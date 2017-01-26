台湾新债：国泰金旗下国泰世华银行取得今年800亿台币发债额度

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透台北1月26日 - 台湾资产最大金控--国泰金 公告旗下国泰世华银行已取得共800亿台币的发债额度，其中300亿为无担保次顺位金融债，其他500亿为无担保主顺位金融债。
国泰金去年已发行499.98亿台币的甲种特别股。该特别股发行规模将创台湾上市公司历史新高。
国泰金周二收升0.21%报47.5台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。