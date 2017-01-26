全球金市：金价持稳，受美元疲软支撑

美国股市周三攀升，道琼工业指数首次收在2万点大关之上，因特朗普行情重燃和企业业绩强劲。

受到隔夜美股涨势激励，亚股周四早盘也上涨。

不过，汇市更多聚焦在特朗普的保护主义政策及其对美元的负面效应。美元指数最新跌0.2%至99.839。

欧洲央行周三公布的研究结果显示，央行研究人员认为，在目前经济环境下，货币政策产生效果的时滞要比平时更长，不过通胀的基本性质并未改变。

美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示，上周抵押贷款申请活动升至6月初以来最高水平，即便借款成本在四周来首次上升。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三其黄金持仓量下降0.63%至799.07吨，周二为804.11吨。

中国黄金协会周三发布公告称，中国2016年黄金产量同比增长0.76%至453.49吨。

加拿大矿企Barrick Gold Corp 周三预估，该公司2016年黄金产量下滑9.8%至552万盎司。(完)

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