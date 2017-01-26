中国个股：*ST金瑞竞买东方资产出让的外贸租赁40%股权，底价24.99亿

路透上海1月26日 - 中国金瑞新材料科技股份有限公司 周三晚公告称，拟通过全资子公司五矿资本参与中国东方资产管理公司挂牌出让的中国外贸金融租赁公司40%股权项目的竞买，该笔股权的挂牌底价为24.992亿元人民币。

公告显示，东方资产于去年12月在北京金融资产交易所挂牌出让外贸租赁50%股权，分为40%股权和10%股权两个资产包进行挂牌。五矿资本拟参与外贸租赁40%股权项目的竞买，具体的转让股比及转让价格将以最终竞买结果为准。

*ST金瑞称，本次交易的资金来源为自有资金。公司今年1月已完成重大资产重组，发行股份购买包括五矿资本100%股权在内的资产。五矿资本合并报表后，公司货币资金规模将大幅增长，因此公司已具备足够资金实力完成本次认购。若收购成功，公司持有外贸租赁的股权比例将达到90%。