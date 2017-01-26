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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 09:26 BJT

中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数续微跌，CFETS指数跌至94.22

路透北京1月26日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微跌0.27%至94.22；SDR篮子指数微跌至95.35，BIS篮子指数微跌至95.55
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.64%，SDR篮子指数跌0.15%，BIS指数跌0.72%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。  
    
 CFETS篮子部分主要   今日中间价  较上日升贬点数
 货币                            
 人民币                  6.8588                 8
 欧元                    7.3821              -208
 日圆                    6.0596              -299
 港元                    0.8842               1.5
 英镑                    8.6756              -714
 澳元                    5.2023                 5
 新加坡元<SGDCNY=PB      4.8613              -289
 OC>                             
 林吉特<CNYMYR=PBOC      0.6442                 3
 >                               
 泰铢                     5.119              -120
 韩元                    169.17               -83
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.75，较上日微跌0.11%；RXY全球在岸人民币指数 报94.99，微跌0.34
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.77，微跌0.06%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报94.63，微跌0.29%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。 （完）

 (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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