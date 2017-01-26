中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数续微跌，CFETS指数跌至94.22

路透北京1月26日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.27%至94.22；SDR篮子指数微跌至95.35，BIS篮子指数微跌至95.55 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.64%，SDR篮子指数跌0.15%，BIS指数跌0.72% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要 今日中间价 较上日升贬点数 货币 人民币 6.8588 8 欧元 7.3821 -208 日圆 6.0596 -299 港元 0.8842 1.5 英镑 8.6756 -714 澳元 5.2023 5 新加坡元<SGDCNY=PB 4.8613 -289 OC> 林吉特<CNYMYR=PBOC 0.6442 3 > 泰铢 5.119 -120 韩元 169.17 -83 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.75，较上日微跌0.11%；RXY全球在岸人民币指数 报94.99，微跌0.34 %；RXY参考离岸人民币指数 报95.77，微跌0.06%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报94.63，微跌0.29%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)