金属期市：伦铜交投于两个月高点附近，特朗普政策担忧促使美元下滑

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
全球最大铜矿可能将出现罢工也令铜价受到提振。智利埃斯孔迪达(Escondida)铜矿的工会周二表示，他们拒绝了公司最近给出的薪资条件，要求工人投票赞成罢工，并为长时间对抗作好准备。
全球最大公开上市铜企美国自由港麦克默伦铜金矿公司 则警告称，如果不能取得印尼政府出口许可，该公司可能得在2月中之前在印尼减少产出并且裁减当地人力。
美国总统特朗普周三签署命令，在沿美国和墨西哥的边境建一座墙，同时不再对那些收留非法移民的城市提供联邦拨款。他正在大力推进彻底的隔离计划，改变美国处理移民和国家安全事务的方式。
去年全球粗钢产量增长0.8%，因最大生产国中国的钢厂为应对需求上升而增产，尽管中国政府努力要压低过剩产能。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李婷仪 审校 张若琪/张涛)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。