金属期市：伦铜交投于两个月高点附近，特朗普政策担忧促使美元下滑

全球最大铜矿可能将出现罢工也令铜价受到提振。智利埃斯孔迪达(Escondida)铜矿的工会周二表示，他们拒绝了公司最近给出的薪资条件，要求工人投票赞成罢工，并为长时间对抗作好准备。

全球最大公开上市铜企美国自由港麦克默伦铜金矿公司 则警告称，如果不能取得印尼政府出口许可，该公司可能得在2月中之前在印尼减少产出并且裁减当地人力。

美国总统特朗普周三签署命令，在沿美国和墨西哥的边境建一座墙，同时不再对那些收留非法移民的城市提供联邦拨款。他正在大力推进彻底的隔离计划，改变美国处理移民和国家安全事务的方式。

去年全球粗钢产量增长0.8%，因最大生产国中国的钢厂为应对需求上升而增产，尽管中国政府努力要压低过剩产能。(完)

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