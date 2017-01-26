美股业绩：EBay第四季营收增长3.1%，推动股价盘后涨逾8%

路透1月25日 - EBay Inc 公布第四季营收增长3.1%，表明该公司传统的市集业务出现改善。该消息推动股价周三盘后上涨逾8%。

总部位于加州圣何塞的EBay预计，2017年营收料增至95亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为93.6亿美元。

该公司的前景并非全然形势大好。

EBay预计，第一季经过调整的每股盈余为0.46-0.48美元，低于分析师平均预期的0.50美元。该公司预计全年每股盈余最多为2.03美元，也逊于分析师预期。

分析师称，第四季EBay的市集业务营收经汇率变动调整后增长4%，远低于电子商务业务总体增长水平。