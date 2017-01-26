美股业绩：EBay第四季营收增长3.1%，推动股价盘后涨逾8%

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透1月25日 - EBay Inc 公布第四季营收增长3.1%，表明该公司传统的市集业务出现改善。该消息推动股价周三盘后上涨逾8%。
总部位于加州圣何塞的EBay预计，2017年营收料增至95亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为93.6亿美元。
该公司的前景并非全然形势大好。
EBay预计，第一季经过调整的每股盈余为0.46-0.48美元，低于分析师平均预期的0.50美元。该公司预计全年每股盈余最多为2.03美元，也逊于分析师预期。
分析师称，第四季EBay的市集业务营收经汇率变动调整后增长4%，远低于电子商务业务总体增长水平。
该公司表示，商品交易总额(GMV)--即在其网站平台出售的所有商品总值--第四季增长2.2%，至223.4亿美元。(完) (编译 孙国玉；审校 王兴亚)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)