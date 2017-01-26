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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 10:01 BJT

国际油市：美元疲软推升油价，但充裕供应制约涨势

交易商称油价上涨主要归因于美元 走软。美元自1月高点已下跌3.9%。

但油价涨势受抑，因美国能源资料协会(EIA)数据显示商业原油库存增加284万桶至4.883亿桶，从而令美国石油产量自去年中期增加6.3%至每日896万桶。

美国石油库存和产量上涨抵消石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议效果。OPEC成员国与俄罗斯等其他产油国达成减产协议，同意在2017年上半年每日减产近180万桶，以结束全球石油供应过剩局面。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/王琛；审校 杜明霞/李爽)
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