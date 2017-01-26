国际油市：美元疲软推升油价，但充裕供应制约涨势

交易商称油价上涨主要归因于美元 走软。美元自1月高点已下跌3.9%。

但油价涨势受抑，因美国能源资料协会(EIA)数据显示商业原油库存增加284万桶至4.883亿桶，从而令美国石油产量自去年中期增加6.3%至每日896万桶。