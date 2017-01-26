香港个股：香港国际建设逾55亿港元夺启德土地，母公司海航提供部分融资

路透香港1月26日 - 去年获海航集团入主的香港国际建设投资管理集团有限公司 称，该公司以逾55亿港元中标九龙启德土地，部分融资将由母公司提供。

香港政府周三公布九龙启德第1L区1号住宅用地以55.297亿港元批出，中标者为雅晋集团有限公司，随后香港国际建设于晚间发出公告证实，雅晋为其全资附属公司。

香港国际建设称，雅晋已支付不可退回保证金2,500万港元，地价余额将于香港政府发出接纳函日期（即1月25日）起计28天内支付；雅晋应付之地价将以集团内部资源、银行融资及来自控股股东东HNA Finance I Co., Ltd.之免息无抵押贷款拨付。

海航集团去年透过子公司HNA Finance I收购前称泰昇集团的香港国际建设，目前持有近67%股权。

这是海航集团第三度投得香港启德土地，亦是集团首次透过旗下上市公司投地。连同去年11月首次以“天价”88.37亿港元投得启德第1K区3号地块及于12月以54.12亿港元夺得启德第1L区3号地块，海航集团至今总共动用近198亿港元购买香港住宅土地，这尚未计入建筑费用。

海航集团继续以高价抢地，并在政府土地招标中击败本地多家大型发展商包括长实地产 、新鸿基地产 、会德丰、中国海外发展 等等，据投行人士指出，由于人民币贬值及境外融资成本较低，国内企业在香港高价抢地后仍然有利可图。

香港时间09:52，香港国际建设升幅扩大至2.94%，报4.9港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)