菲律宾数据：第四季GDP同比增幅放缓至6.6%，2016全年增长6.8%

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透马尼拉1月26日 - 菲律宾统计局周四称，第四季经济较上年同期增长6.6%，2016全年增长6.8%。
菲律宾第三季经济同比增长7.0%。
路透调查中分析师原预估，第四季较上年同期增长6.5%。
第四季经济环比增幅将于稍后公布。调查中值显示，分析师预估第四季经季节调整后经济较前季增长1.6%，增速快于第三季的1.2%。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。