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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 10:25 BJT

菲律宾数据：第四季GDP同比增幅放缓至6.6%，2016全年增长6.8%

路透马尼拉1月26日 - 菲律宾统计局周四称，第四季经济较上年同期增长6.6%，2016全年增长6.8%。

菲律宾第三季经济同比增长7.0%。

路透调查中分析师原预估，第四季较上年同期增长6.5%。

第四季经济环比增幅将于稍后公布。调查中值显示，分析师预估第四季经季节调整后经济较前季增长1.6%，增速快于第三季的1.2%。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
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