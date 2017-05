《美国上市公司业绩公布日程表》--1月26日至2月3日

路透1月 26日 - 以下 为标准普尔5 00企业中将 于未来一周 公布业绩报 告的公司(如 无特殊说明 ,均为GMT时 间;AMC-美 国盘后;BMO -美国盘前; NTS-具体时 间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/1/26 AMC XLNX.OQ Q3 2017 赛灵思(Xilinx) 2017/1/26 NTS GOOGL.OQ Q4 2016 Alphabet Inc 2017/1/26 11:00 WHR.N Q4 2016 惠而浦(Whirlpool) 2017/1/26 11:30 LUV.N Q4 2016 西南航空(Southwest Airlines) 2017/1/26 11:30 BHI.N Q4 2016 贝克休斯(Baker Hughes) 2017/1/26 11:55 IVZ.N Q4 2016 Invesco Ltd 2017/1/26 12:00 F.N Q4 2016 福特汽车 2017/1/26 12:00 DOV.N Q4 2016 Dover Corp 2017/1/26 12:30 CAT.N Q4 2016 卡特彼勒(Caterpillar) 2017/1/26(预估) 13:00 HAR.N Q2 2017 哈曼国际工业(Harman International Industries) 2017/1/26 BMO MJN.N Q4 2016 美赞臣(Mead Johnson) 2017/1/26 BMO BMY.N Q4 2016 百时美施贵宝(必治妥施贵宝,Bristol-Myers Squibb) 2017/1/26 BMO PX.N Q4 2016 Praxair Inc 2017/1/26 BMO LLL.N Q4 2016 L3 Technologies Inc 2017/1/26 BMO SHW.N Q4 2016 宣伟(Sherwin-Williams) 2017/1/26 BMO SWK.N Q4 2016 史丹利百德(Stanley Black & Decker) 2017/1/26 BMO CMCSA.OQ Q4 2016 康卡斯特(Comcast) 2017/1/26 BMO CELG.OQ Q4 2016 Celgene Corp 2017/1/26 BMO DOW.N Q4 2016 陶氏化学(Dow Chemical) 2017/1/26 BMO ADS.N Q4 2016 Alliance Data Systems Corp 2017/1/26 BMO NOC.N Q4 2016 诺斯洛普格拉曼(Northrop Grumman) 2017/1/26 BMO DGX.N Q4 2016 Quest Diagnostics Inc 2017/1/26 BMO RCL.N Q4 2016 Royal Caribbean Cruises Ltd 2017/1/26 BMO RTN.N Q4 2016 雷神(Raytheon) 2017/1/26 BMO HP.N Q1 2017 Helmerich and Payne Inc 2017/1/26 BMO TROW.OQ Q4 2016 T. Rowe Price Group Inc (Tentative) 2017/1/26 BMO AEP.N Q4 2016 美国电力(American Electric Power) 2017/1/26 BMO PHM.N Q4 2016 PulteGroup Inc 2017/1/26 BMO BIIB.OQ Q4 2016 Biogen Inc 2017/1/26 BMO PYPL.OQ Q4 2016 PayPal Holdings Inc 2017/1/26 AMC INTC.OQ Q4 2016 英特尔(Intel) 2017/1/26 AMC WYNN.OQ Q4 2016 Wynn Resorts Ltd 2017/1/26 AMC BCR.N Q4 2016 C R Bard Inc 2017/1/26 AMC MSFT.OQ Q2 2017 微软(Microsoft) 2017/1/26 AMC RHI.N Q4 2016 Robert Half International Inc 2017/1/26 AMC SBUX.OQ Q1 2017 星巴克(Starbucks) 2017/1/26 AMC ETFC.OQ Q4 2016 E*TRADE Financial Corp 2017/1/26 AMC AJG.N Q4 2016 Arthur J Gallagher & Co 2017/1/26 AMC JNPR.N Q4 2016 Juniper Networks Inc 2017/1/26 21:15 KLAC.OQ Q2 2017 KLA-Tencor Corp 2017/1/26 21:30 EMN.N Q4 2016 伊士曼化学(Eastman Chemical) 2017/1/27 BMO CVX.N Q4 2016 雪佛龙(Chevron) 2017/1/27 BMO BEN.N Q1 2017 Franklin Resources Inc 2017/1/27 BMO HON.N Q4 2016 霍尼韦尔(Honeywell) 2017/1/27 BMO GD.N Q4 2016 通用动力(General Dynamics) 2017/1/27 BMO AAL.OQ Q4 2016 美国航空集团(American Airlines Group) 2017/1/27 BMO NEE.N Q4 2016 NextEra Energy Inc 2017/1/27 BMO APD.N Q1 2017 Air Products and Chemicals Inc 2017/1/27 BMO ABBV.N Q4 2016 艾伯维(AbbVie) 2017/1/27 BMO CL.N Q4 2016 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 2017/1/30 BMO AMG.N Q4 2016 Affiliated Managers Group Inc 2017/1/30 AMC LEG.N Q4 2016 Leggett & Platt 2017/1/30 AMC PFG.N Q4 2016 信安金融集团 2017/1/30 AMC UDR.N Q4 2016 UDR Inc 2017/1/30 AMC GGP.N Q4 2016 General Growth Properties Inc 2017/1/31 NTS AAPL.OQ Q1 2017 苹果 2017/1/31 NTS PFE.N Q4 2016 辉瑞(Pfizer) 2017/1/31 NTS ARNC.N Q4 2016 Arconic Inc 2017/1/31 11:00 DHR.N Q4 2016 Danaher Corp 2017/1/31 11:00 AET.N Q4 2016 安泰保险(Aetna) 2017/1/31 11:45 XRX.N Q4 2016 施乐(全录,Xerox) 2017/1/31 12:15 UAA.N Q4 2016 Under Armour Inc 2017/1/31 12:30 ZBH.N Q4 2016 Zimmer Biomet Holdings Inc 2017/1/31 BMO UPS.N Q4 2016 联合包裹(优比速,UPS) 2017/1/31 BMO NDAQ.OQ Q4 2016 纳斯达克(Nasdaq) 2017/1/31 BMO NUE.N Q4 2016 Nucor Corp 2017/1/31 BMO HCA.N Q4 2016 HCA Holdings Inc 2017/1/31 BMO PNR.N Q4 2016 Pentair plc 2017/1/31 BMO ABC.N Q1 2017 美源伯根(AmerisourceBergen) 2017/1/31 BMO XOM.N Q4 2016 埃克森美孚(Exxon Mobil) 2017/1/31 BMO TMO.N Q4 2016 Thermo Fisher Scientific Inc 2017/1/31 BMO MA.N Q4 2016 万事达卡 2017/1/31 BMO LLY.N Q4 2016 礼来(Eli Lilly) 2017/1/31 BMO SPG.N Q4 2016 Simon Property Group Inc 2017/1/31 BMO PCAR.OQ Q4 2016 PACCAR Inc 2017/1/31 BMO VLO.N Q4 2016 瓦莱罗能源(Valero Energy) 2017/1/31 BMO COH.N Q2 2017 蔻驰(Coach) 2017/1/31 BMO HOG.N Q4 2016 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 2017/1/31 AMC EQR.N Q4 2016 Equity Residential 2017/1/31 AMC EA.OQ Q3 2017 艺电(Electronic Arts) 2017/1/31 AMC FBHS.N Q4 2016 Fortune Brands Home & Security Inc 2017/1/31 AMC CB.N Q4 2016 丘博(Chubb) 2017/1/31 AMC AFL.N Q4 2016 美国家庭人寿保险(Aflac) 2017/1/31 AMC ILMN.OQ Q4 2016 Illumina Inc 2017/1/31 AMC APC.N Q4 2016 Anadarko Petroleum Corp 2017/1/31 AMC BXP.N Q4 2016 Boston Properties Inc 2017/1/31 AMC CHRW.OQ Q4 2016 罗宾逊全球物流(C.H. Robinson Worldwide) 2017/2/1 11:00 ANTM.N Q4 2016 Anthem Inc 2017/2/1 11:30 IR.N Q4 2016 Ingersoll-Rand PLC 2017/2/1 11:45 AVY.N Q4 2016 Avery Dennison Corp 2017/2/1 12:00 MO.N Q4 2016 高特利集团(Altria Group) 2017/2/1 12:00 WEC.N Q4 2016 WEC Energy Group Inc 2017/2/1 BMO PPL.N Q4 2016 PPL Corp 2017/2/1 BMO ADP.OQ Q2 2017 Automatic Data Processing Inc 2017/2/1(预估) BMO EXC.N Q4 2016 Exelon Corp 2017/2/1 BMO D.N Q4 2016 道明尼资源(Dominion Resources) 2017/2/1 BMO MPC.N Q4 2016 马拉松原油(Marathon Petroleum) 2017/2/1 BMO JCI.N Q1 2017 Johnson Controls International PLC 2017/2/1 BMO BAX.N Q4 2016 百特国际(Baxter International) 2017/2/1 BMO PBI.N Q4 2016 Pitney Bowes Inc 2017/2/1 AMC TMK.N Q4 2016 Torchmark Corp 2017/2/1 AMC AVB.N Q4 2016 AvalonBay Communities Inc 2017/2/1 AMC TSCO.OQ Q4 2016 Tractor Supply Co 2017/2/1 AMC AMP.N Q4 2016 Ameriprise Financial Inc 2017/2/1 21:00 QRVO.OQ Q3 2017 Qorvo Inc 2017/2/1 AMC EW.N Q4 2016 Edwards Lifesciences Corp 2017/2/1 AMC LNC.N Q4 2016 Lincoln National Corp 2017/2/1 AMC HOLX.OQ Q1 2017 Hologic Inc 2017/2/1 AMC FB.OQ Q4 2016 Facebook Inc 2017/2/1 AMC SYMC.OQ Q3 2017 赛门铁克(Symantec) 2017/2/1 AMC MAA.N Q4 2016 Mid-America Apartment Communities Inc 2017/2/1 AMC ALL.N Q4 2016 好事达(Allstate) 2017/2/1 AMC XL.N Q4 2016 XL Group Ltd 2017/2/1 AMC MET.N Q4 2016 美国大都会人寿保险公司(MetLife) 2017/2/1 21:15 UNM.N Q4 2016 Unum Group 2017/2/2 NTS PM.N Q4 2016 Philip Morris International Inc - Tentative 2017/2/2 NTS AMGN.OQ Q4 2016 安进 2017/2/2 11:55 XYL.N Q4 2016 Xylem Inc 2017/2/2 BMO IDXX.OQ Q4 2016 IDEXX Laboratories Inc 2017/2/2 BMO PH.N Q2 2017 派克汉尼汾(Parker-Hannifin) 2017/2/2 BMO EQT.N Q4 2016 EQT Corp 2017/2/2 BMO ETN.N Q4 2016 伊顿公司(Eaton Corp) 2017/2/2 BMO SNA.N Q4 2016 Snap-On Inc 2017/2/2 BMO CI.N Q4 2016 信诺集团 2017/2/2 BMO XEL.N Q4 2016 Xcel Energy Inc 2017/2/2 BMO RL.N Q3 2017 Ralph Lauren Corp 2017/2/2 BMO R.N Q4 2016 Ryder System Inc 2017/2/2 BMO BSX.N Q4 2016 Boston Scientific Corp 2017/2/2 BMO BLL.N Q4 2016 Ball Corp 2017/2/2 BMO BDX.N Q1 2017 Becton Dickinson and Co 2017/2/2 BMO DLPH.N Q4 2016 Delphi Automotive PLC 2017/2/2 BMO HRS.N Q2 2017 Harris Corp 2017/2/2 BMO MRK.N Q4 2016 默克 2017/2/2(预估) BMO COTY.N Q2 2017 科蒂(Coty) 2017/2/2 BMO CME.OQ Q4 2016 芝加哥商业交易所(CME) 2017/2/2 BMO EL.N Q2 2017 雅诗兰黛(Estee Lauder) 2017/2/2 BMO COP.N Q4 2016 康菲石油国际(ConocoPhillips) 2017/2/2 BMO MMC.N Q4 2016 威达信集团(Marsh & McLennan) 2017/2/2 BMO CMS.N Q4 2016 CMS Energy Corp 2017/2/2(预估) BMO ES.N Q4 2016 Eversource Energy 2017/2/2 AMC AIV.N Q4 2016 Apartment Investment and Management Co 2017/2/2 AMC MTD.N Q4 2016 Mettler-Toledo International Inc 2017/2/2 AMC PKI.N Q4 2016 PerkinElmer Inc 2017/2/2 AMC HIG.N Q4 2016 Hartford Financial Services Group Inc 2017/2/2 AMC CMG.N Q4 2016 Chipotle Mexican Grill Inc 2017/2/2 AMC AMZN.OQ Q4 2016 亚马逊(Amazon.com) 2017/2/2 AMC MSI.N Q4 2016 摩托罗拉解决方案 2017/2/2 AMC ESS.N Q4 2016 Essex Property Trust Inc 2017/2/2 AMC KIM.N Q4 2016 Kimco Realty Corp 2017/2/2 AMC HBI.N Q4 2016 HanesBrands Inc 2017/2/2 AMC V.N Q1 2017 Visa Inc 2017/2/3 12:00 PSX.N Q4 2016 Phillips 66 2017/2/3 BMO LYB.N Q4 2016 利安德巴塞尔工业(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 2017/2/3 BMO HSY.N Q4 2016 好时(Hershey) 2017/2/3 BMO WY.N Q4 2016 Weyerhaeuser Co 2017/2/3 BMO AN.N Q4 2016 AutoNation Inc 2017/2/3 BMO CLX.N Q2 2017 Clorox Co 注:路 透中文快讯 未必会另行 报导上述相 关新闻。(完 ) 全球重 要经济事件 一览表 [M/DIARYC N] 美国上 市公司业绩 公布日程表 [US/RESFC N] 金融市 场假期一览 表 [HOL/C N] 美国重 要政经日程 [US/DIARYCN ] 中国重 要政经日程 [CN/DIARYCN ] 香港重 要政经日程 [HK/DIARYCN ] 台湾重 要政经日程 [TW/DIARYCN ] (编译 杜明 霞;审校 徐 文焰)