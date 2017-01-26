港股业绩：维达国际去年净利同比增长近1.1倍胜预期，盘初股价涨逾5%

路透香港1月26日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周四公布，去年度净利同比增长近1.1倍，好于市场预期，盘初股价涨逾5%。

据公告，维达国际于2016年1-12月净利为6.54亿港元，上年同期则为3.14亿港元，并好于汤森路透综合12名分析师预测的6.24亿港元。

维达国际行政总裁麦焘在一份声明中表示，去年是充满挑战的一年，主要亚洲经济增长放缓、人民币持续贬值以及实体零售行业持续疲软；然而，维达销售增长依然强劲、盈利水平扩大，流动资金表现获得提升。

他并称，该公司的电商销售维持强劲增长势头，占总销售额18%，并维持了市场第一地位。

期内总收益增长24%至121亿港元。维达国际指出，受惠于木浆价格下降、积极优化产品组合及固定成本覆盖上升，整体毛利率上升1.2个百分点至31.7%。

董事会建议派发末期股息每股0.12港元，全年派息0.17港元，每股基本盈利0.598港元。

维达国际盘初一度涨逾5%，并触及15.72港元的逾两个半月高位。香港时间10:27，该股升4.97%，报15.64港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)