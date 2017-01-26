港股业绩：维达国际去年净利同比增长近1.1倍胜预期，盘初股价涨逾5%

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透香港1月26日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周四公布，去年度净利同比增长近1.1倍，好于市场预期，盘初股价涨逾5%。
据公告，维达国际于2016年1-12月净利为6.54亿港元，上年同期则为3.14亿港元，并好于汤森路透综合12名分析师预测的6.24亿港元。
维达国际行政总裁麦焘在一份声明中表示，去年是充满挑战的一年，主要亚洲经济增长放缓、人民币持续贬值以及实体零售行业持续疲软；然而，维达销售增长依然强劲、盈利水平扩大，流动资金表现获得提升。
他并称，该公司的电商销售维持强劲增长势头，占总销售额18%，并维持了市场第一地位。
期内总收益增长24%至121亿港元。维达国际指出，受惠于木浆价格下降、积极优化产品组合及固定成本覆盖上升，整体毛利率上升1.2个百分点至31.7%。
董事会建议派发末期股息每股0.12港元，全年派息0.17港元，每股基本盈利0.598港元。
维达国际盘初一度涨逾5%，并触及15.72港元的逾两个半月高位。香港时间10:27，该股升4.97%，报15.64港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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