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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 10:25 BJT

《汇市简讯》美元/日圆处于守势，但守在113.00上方

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    * 美元/日圆处于守势，尽管日经指数随美股上涨，两者相关性减弱
    * 美国基金卖盘致美元/日圆从稍早高位113.45跌至113.05
    * 113.20及以下有一些买盘，113.00处有更多买盘
    * 112.90和112.80下方将出现更多买盘，112.50触碰失效期权前方也
有大量买单
    * 没有太多迹象显示在113.80触顶，但许多人考虑高抛
    * 日经指数目前追随美股涨势上扬1.3%，但涨势会持续多久呢？(完)
    
  
 (编译 王琛；审校 李爽)
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