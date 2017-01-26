《汇市简讯》美元/日圆处于守势，但守在113.00上方

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
0148GMT * 美元/日圆处于守势，尽管日经指数随美股上涨，两者相关性减弱 * 美国基金卖盘致美元/日圆从稍早高位113.45跌至113.05 * 113.20及以下有一些买盘，113.00处有更多买盘 * 112.90和112.80下方将出现更多买盘，112.50触碰失效期权前方也 有大量买单 * 没有太多迹象显示在113.80触顶，但许多人考虑高抛 * 日经指数目前追随美股涨势上扬1.3%，但涨势会持续多久呢？(完) (编译 王琛；审校 李爽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。