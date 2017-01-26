《路透晚报》--1月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--全球经济：中国给全球经济带来稳定和增长--总理李克强

中国国务院总理李克强周四称，在全球充斥不确定性的情况下，中国对改革、开放和自由贸易的支持给全球带来“稳定和增长”。

--中国政策：中国人口将在2030年前后达14.5亿峰值，进入关键转折期--国务院

中国国务院最新发布人口发展规划，预计中国人口总规模将在2030年前后达到峰值，约为14.5亿人，未来15年中国人口发展进入关键转折期，仍存在实现适度生育水平压力较大等问题。

--中国数据：去年12月工业企业利润增2.3%创年度最低，局部和短期因素使然

中国国家统计局发布的工业企业财务数据显示，2016年全年规模以上工业企业利润比上年增长8.5%，创三年来最快增速；但12月仅增2.3%为年度最低，因局部因素和短期因素使12月份利润增速回落。

--路透调查：中国1月官方制造业PMI料降至51.2，受季节性因素影响

路透综合22家分析机构的预估中值显示，中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.2。虽然高频数据显示工业生产基本持稳，但由于1月正值中国传统春节，企业逐渐停工，制造业生产受到一定影响。

--中国国企：去年国企利润同比增幅略降至1.7%，钢铁化工等行业亏损--财政部

中国财政部公布,2016年1-12月国有企业利润总额23,157.8亿元人民币，同比增长1.7%。经济运行趋稳向好，国有企业收入和实现利润继续保持稳步增长，国有企业收入增幅有所提高，利润增幅略有下降。钢铁、化工、有色等行业亏损。

--中国外汇：2016年12月服务贸易逆差261亿美元，创三年新高--外管局

中国国家外汇管理局公布，2016年12月服务贸易逆差261亿美元，创2014年1月以来新高，较上月254亿美元环比略增。另外，当月货物与服贸顺差179亿美元，创九个月新低，较上月205亿美元环比略降。

--中国政策：对资金使用效率低的农业险将收回中央财政补贴结余资金--财政部

中国财政部发布中央财政农业保险保险费补贴管理办法，鼓励各省结合本地实际和财力状况，对符合农业产业政策、适应当地“三农”发展需求的农业保险给予一定保险费补贴等政策支持。对资金使用效率较低的，财政部将收回中央财政补贴结余资金，并酌情扣减该地区当年预拨资金。

--中国经济：河北首钢、新兴铸管等八个钢铁项目不合规被叫停整改--新华

中国河北省发改委日前下发通知，河北首钢京唐钢铁二期一步等八个钢铁项目，因未达到1.25倍减量置换比例要求，被叫停整改；工业和信息化部已对河北省叫停的八个钢铁产能置换项目提出整改意见。

--中国央企：今年央企要化解595万吨钢铁和2,473万吨煤炭的过剩产能--国资委

中国国资委近日表示，中央企业今年将继续加大供给侧结构性改革力度，化解过剩产能，提升盈利能力。2017年要化解钢铁过剩产能595万吨、化解煤炭过剩产能2,473万吨，在有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩行业开展去产能工作。

--中国电力：今年全国全社会用电量预计同比增3%左右，新增装机略超1亿千瓦--中电联

中国电力企业联合会发布2016-2017年度全国电力供需形势分析预测报告，预计今年电力消费需求增长将比2016年有所放缓，2017年全国全社会用电量同比增长3%左右；预计全年新增装机略超1亿千瓦，年底发电装机容量达到17.5亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机比重进一步提高至38%左右；全国电力供应能力总体富余、部分地区相对过剩。

--香港数据：12月出口按年升10.1%，进口升8.7%

香港政府统计处公布，12月香港出口货值按年升10.1%，进口货值按年升8.7%；录得有形贸易逆差455亿港元,相等于商品进口货值的11.8%。

--台湾数据：12月景气对策信号再亮绿灯，景气持续回温--国发会

台湾国家发展委员会称，12月景气对策信号续呈绿灯，综合判断分数较上月增加2分至28分，因机械及电机设备进口值由黄红灯转呈红灯，制造业营业气候测验点由绿灯转呈黄红灯;景气领先、同时指标稳定上升，显示景气持续回温。

【金融】

--中国央行：将对比特币交易平台支付结算、外汇管理等开展进一步检查

中国央行营业管理部周三称，其与北京市金融局、市工商局等部门组成联合检查组将继续围绕支付结算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等方面情况，对比特币平台开展进一步检查。

--中国金融：银行应审慎介入周期性境外并购项目，加强融资来源分析--银监会

为推动银行业金融机构提高走出去经营水平和风险防控能力，中国银监会周三发文称，已于近日印发指导意见，要求银行业在开展跨境并购贷款业务时，应充分考虑并购过程中的交易操作风险和业务整合风险等，审慎介入周期性行业及跨行业的境外并购项目。

--中国金融：2016年末银行不良率1.74%，全年净利增长3.54%--银监会

中国银监会周三晚间公布数据显示，截至2016年末，商业银行不良贷款余额15,123亿元人民币，较上季末增加183亿元；商业银行不良贷款率1.74%，较上季末下降0.02个百分点，全年不良贷款率基本保持稳定。

--投行观点：中国银行业今年不良生成料续放缓，不良率绝对水平见顶回落--中金

中国大型投行--中金公司周四发布研报称，银监会发布的2016年银行业运行情况显示，中国银行业不良率五年来首次下降。预计2017年不良生成进一步放缓，不良率绝对水平见顶回落；上市银行营收/净利润等指标同比增速将反转，重申银行板块绝对收益机会。

【固定收益】

--中国公开市场：央行“恩威并济”维稳流动性，货币政策中性偏紧基调明确

上周五祭出临时流动性便利（TLF）操作后，本周中国央行公开市场顺势净回笼；但考虑到春节后逆回购到期量偏大，央行又开展中期借贷便利（MLF）操作，不过意外上调了利率。分析人士表示，央行在数量上确保流动性稳定的同时，又在价格上体现出去杠杆和抑泡沫的意图。

--《中国债市每日综述》春节前最后一日期现货弱势收官，人气清淡成交寥寥

中国银行间债市周四现券在寥寥成交中收益率变化不大，时逢春节长假前最后一个交易日，市场人气愈发清淡；10年国债期货波动稍大，主力合约高开低走，收跌0.25%。交易员称，在货币政策调控偏紧及去杠杆预期下，市场偏空氛围暂难扭转。

--中国债市：上交所就公司债信用风险管理指引征求意见，拟采取分类管理

中国上海证券交易所周三发布其起草的公司债券存续期信用风险管理指引，开始向社会征求意见。《指引》督促各市场参与人有效管理、预警并处置债券信用风险，并对公司债券按照信用风险程度施行分类管理等；征求意见的截止日期为2月10日。

【外汇】

--中国汇市：人民币窄幅整理微收升，春节假期将至成交清淡

人民币兑美元即期窄幅整理微收升，中间价亦微升。交易员指出，美元指数日内先抑后扬，但人民币仅在上日收盘价附近轻微波动，因为今日是春节假期前最后一个交易日，市场交投静淡，成交量缩减近五成。

--中国外汇：对符合规定的人民币跨境收付，没有设置额度或比例限制--央行

中国央行周三称，对于符合规定的人民币跨境收付，没有设置额度或比例限制，央行将继续加强跨境资金流动的宏观审慎管理。

--中国外汇：近期未出台严格进口贸易融资方面的外汇管理措施--外管局

中国国家外汇管理局周三称，近期未出台严格进口贸易融资方面的外汇管理措施，具有真实贸易、投资背景的跨境担保业务及相关产品不受影响。

--中国外汇：人民币汇率基本稳定，用外储维稳汇率利大于弊--央行副行长

中国央行副行长易纲周三称，当前人民币汇率基本稳定。过去两年央行使用约1万亿外储来防止人民币过度贬值，总体上利大于弊，外汇储备就是为了用的。此外，给中国贴上“汇率操纵国”标签并不符合逻辑。

--中国外汇：银行考核增加外汇合规管理和跨境收付款差额等内容--外管局官员

中国国家外汇管理局国际收支司司长王春英近日称，2017年银行考核新增多项外汇相关内容，包括内控考核与外汇合规管理挂钩、跨境收付款差额占总额年度比率变动等内容。

--中国外汇：个人购汇政策不变，着力防范跨境资本流动风险--外管局官员

中国国家外汇管理局经常项目管理司司长孙天琦近日称，2017年个人购汇政策没变化、额度没调整；2017年经常项目外汇管理思路重在防范跨境资本流动风险，同时促进贸易便利化，服务实体经济。

--中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数续微跌，CFETS指数跌至94.22

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.27%至94.22；SDR篮子指数微跌至95.35，BIS篮子指数微跌至95.55。

--离岸人民币：2016年人民币的全球支付额同比下降29.5%，位居第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2016年人民币的全球支付额同比下降29.5%，占比从2015年12月的2.31%降至2016年12月底的1.67%，其使用在国际支付中排名第六。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连五日收升，春节长假前最后一个交易日市场走势平稳

中国股市沪综指收升，为连续第五日上涨。分析师表示，春节长假前最后一个交易日，市场走势平稳，个股普涨但成交持续低迷。分析师称，若春节期间国外市场能保持平稳，预计节后交投意愿低迷的情况将有所改善，大盘震荡企稳的行情有望延续。沪综指收报3,159.17点，涨9.62点或0.31%，该指数本月累计上涨1.79%。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创19个月新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比升至19个月 来高点。尽管近期成长股调整令A股陷入调整，但一些基金经理相信目前的低迷只是暂时，节后股票上涨概率较大。

--中国证券：129家券商去年营业收入3,280亿元，净利1,234亿--证券业协会

中国证券业协会周三公布的统计数据显示，129家证券公司2016年实现营业收入3,279.94亿元人民币，全年实现净利润1,234.45亿元，124家公司实现盈利。

--中国个股：申万宏源拟定增筹资至多190亿元，中国人寿认购150亿元

中国大型券商--申万宏源集团股份有限公司周三晚公告称，拟定向增发股份筹资至多190亿元人民币，其中中国人寿认购150亿元。

--中国个股：国泰君安去年净利下降37%，因经纪及投资业务下降--业绩快报

中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司周三晚刊登业绩快报，去年公司实现净利润98.41亿元人民币，同比下降37.32%，主要是市场因素导致公司经纪及证券交易投资业务下降。

--中港个股：深圳地铁成为万科二股东，万科仍不存在控股股东和实际控制人

中国大型房地产企业--万科周三晚公告称，其第二大股东华润股份及其子公司中润贸易协议转让给深圳市地铁集团的16.896亿股公司A股股份已办理完毕过户登记手续，不过公司仍不存在控股股东和实际控制人。

--中国个股：国盛金控拟参与竞买国泰君安转让的国联安基金51%股权

中国广东国盛金控集团股份有限公司周三晚公告称，全资子公司国盛证券拟以支付现金方式竞买国泰君安证券挂牌出让的国联安基金51%股权，国盛证券拟以不超过18亿元人民币价格参与竞拍；国盛证券还拟转让其参股的一家基金公司股权。

--港股业绩：恒隆地产去年基本纯利按年升45%，惟料今年继续面对挑战

香港大型地产商--恒隆地产公布，去年基本纯利按年增长45%，主要得益于出售较多本地住宅单位令物业销售收入大增并抵销租金收入持平的影响。但公司预计，今年将继续面对挑战。

--香港热股：青岛啤酒澄清朝日集团售股传闻后，午盘升幅扩大至近8%

中国主要啤酒生产商--青岛啤酒澄清第二大股东日本朝日集团2502.T售股传闻后，其H股午盘升幅扩大至近8%。

--香港个股：香港国际建设逾55亿港元夺启德土地，母公司海航提供部分融资

去年获海航集团入主的香港国际建设投资管理集团有限公司称，该公司以逾55亿港元中标九龙启德土地，部分融资将由母公司提供。

--中国个股：*ST金瑞竞买东方资产出让的外贸租赁40%股权，底价24.99亿

中国金瑞新材料科技股份有限公司周三晚公告称，拟通过全资子公司五矿资本参与中国东方资产管理公司挂牌出让的中国外贸金融租赁公司40%股权项目的竞买，该笔股权的挂牌底价为24.992亿元人民币。

--香港新股：睿见教育首日挂牌早盘冲高后“潜水”，较招股价低近4%

猴年最后一支新股挂牌--睿见教育国际控股有限公司早盘冲高后“潜水”，较招股价低近4%。

--港股业绩：维达国际去年净利同比增长近1.1倍胜预期，盘初股价涨逾5%