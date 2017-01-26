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货币新闻 | 2017年 1月 26日 星期四 10:37 BJT

芝加哥期市：大豆价格上涨，阿根廷天气改善制约涨势

以下是0201GMT报价：
 合约        价格      变动     涨跌%     两日涨跌%    30日移动均值  RSI
 CBOT小麦    424.50    0.00     +0.00%    -2.02%       416.45        50
 CBOT玉米    365.00    -1.25    -0.34%    -1.22%       357.88        55
 CBOT大豆    1056.00   0.75     +0.07%    -0.17%       1030.32       60
 CBOT稻米    9.84      $0.00    -0.05%    +0.36%       $9.74         56
 WTI原油     53.04     $0.29    +0.55%    +0.55%       $52.60        57
 汇率                                                                
 欧元/美元   $1.076    $0.003   +0.24%    -0.05%                     
 美元/澳元   0.7570    -0.001   -0.11%    -0.12%                     
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 孙国玉/张若琪 审校 杜明霞/张荻)
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