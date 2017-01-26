芝加哥期市：大豆价格上涨，阿根廷天气改善制约涨势

以下是0201GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 424.50 0.00 +0.00% -2.02% 416.45 50 CBOT玉米 365.00 -1.25 -0.34% -1.22% 357.88 55 CBOT大豆 1056.00 0.75 +0.07% -0.17% 1030.32 60 CBOT稻米 9.84 $0.00 -0.05% +0.36% $9.74 56 WTI原油 53.04 $0.29 +0.55% +0.55% $52.60 57 汇率 欧元/美元 $1.076 $0.003 +0.24% -0.05% 美元/澳元 0.7570 -0.001 -0.11% -0.12% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/张若琪 审校 杜明霞/张荻)