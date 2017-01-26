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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 12:33 BJT

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月26日

路透北京1月26日 - 上周五祭出临时流动性便利（TLF）操作后，本周中国央行公开市场顺势净回笼；但
考虑到春节后逆回购到期量偏大，央行又开展中期借贷便利（MLF）操作，不过意外上调了利率。分析人士表
示，央行在数量上确保流动性稳定的同时，又在价格上体现出去杠杆和抑泡沫的意图。

    他们并称，MLF和公开市场操作的“恩威并济”旨在维护资金面平稳的同时，防止向市场传达宽松信号，
预计节后央行仍将灵活运用公开市场和MLF等工具组合，不过其总体态度仍将偏紧。
                 
    以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +3,850
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/26           --       --         --     1,500    4,600       --        -3,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/14-1/22           --       --         --    14,400    2,500       --       +11,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/7-1/13           --       --         --      5,300    4,300       --        +1,000
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/6            --       --         --      1,500    7,450       --        -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
       
 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。(
完)

 (发稿 侯向明； 审校)
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