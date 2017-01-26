《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月26日

路透北京1月26日 - 上周五祭出临时流动性便利（TLF）操作后，本周中国央行公开市场顺势净回笼；但 考虑到春节后逆回购到期量偏大，央行又开展中期借贷便利（MLF）操作，不过意外上调了利率。分析人士表 示，央行在数量上确保流动性稳定的同时，又在价格上体现出去杠杆和抑泡沫的意图。 他们并称，MLF和公开市场操作的“恩威并济”旨在维护资金面平稳的同时，防止向市场传达宽松信号， 预计节后央行仍将灵活运用公开市场和MLF等工具组合，不过其总体态度仍将偏紧。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +3,850 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/26 -- -- -- 1,500 4,600 -- -3,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/22 -- -- -- 14,400 2,500 -- +11,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 -- -- -- 5,300 4,300 -- +1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。( 完) (发稿 侯向明； 审校)