日本股市：日经指数随美股涨势触及逾两周高点，金融股上涨

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
助推日本股市的因素还包括，因预期日本企业第三季获利将因日圆走贬而受益。自特朗普去年11月胜选以来，日圆既呈疲弱态势。美元一直保持强势，因市场预计特朗普的经济政策将提振美国增长。
“今天股市强劲主要因为隔夜美股劲升，但人们也对日本企业获利持有乐观态度，尤其是机械制造类企业，”大和证券分析师Takuya Takahashi说道。
Takahashi称，由于工业机器人厂商Yaskawa Electric Corp 周一提高了全年获利预期，对其他机械企业的获利预期也有所提高。
市场广泛关注工厂自动化机械制造商发那科(Fanuc) 财报，其股价上扬2.7%；芯片测试设备厂商爱德万测试(Advantest) 上涨2.0%，该公司将在今天晚些时候公布业绩。
金融类股上扬，银行股 和证券类股 分别上涨2.8%和3.8%。保险类股 也上涨3.5%。
三菱日联金融集团(MUFG) 涨3.8%，三井住友金融集团 涨3.04%，野村控股 升4.53%，大和证券 涨3.83%。
第一生命控股 飙升3.92%，损保控股 涨3.28%。
日本东证股价指数(TOPIX) 涨1.3%至1,541.11点，JPX日经400指数 涨1.4%至13,827.65点。(完)
(编译 侯雪苹/王琛；审校 李婷仪/李爽)
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