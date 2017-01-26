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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 11:01 BJT

香港个股：中国水务落实发行3亿美元五年期优先票据，息率5.25%

路透香港1月26日 - 中国供水及污水处理业务营运商--中国水务集团有限公司 周四称，落实发行本金总额为3亿美元的五年期优先票据，息率5.25%。

据公告，本次发行所得款项净额约2.97亿美元，将用于日常业务，包括但不限于拨付营运资金及偿还若干债务。

票据的发售价为本金额的98.92%，于2022年2月7日到期，每半年支付一次利息，将安排于新加坡交易所上市。摩根士丹利为票据之独家全球协调人及账簿管理人。

香港时间10:54，中国水务逆市跌0.75%，报5.27港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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