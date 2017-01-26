香港个股：中国水务落实发行3亿美元五年期优先票据，息率5.25%

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透香港1月26日 - 中国供水及污水处理业务营运商--中国水务集团有限公司 周四称，落实发行本金总额为3亿美元的五年期优先票据，息率5.25%。
据公告，本次发行所得款项净额约2.97亿美元，将用于日常业务，包括但不限于拨付营运资金及偿还若干债务。
票据的发售价为本金额的98.92%，于2022年2月7日到期，每半年支付一次利息，将安排于新加坡交易所上市。摩根士丹利为票据之独家全球协调人及账簿管理人。
香港时间10:54，中国水务逆市跌0.75%，报5.27港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。