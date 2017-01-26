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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 11:15 BJT

澳新汇市：新西兰元受好于预期的通胀数据提振大涨，澳元原地踏步

午后新西兰元回吐部分涨幅报0.7293美元。但分析师预计，由于美元疲软且新西兰经济强劲，新西兰元/美元可望保持高位。

此次通胀数据应会加强新西兰央行维持利率不变的决心；去年11月央行将利率下调至1.75%的纪录低位，当时的通胀率仅为0.4%左右。

澳元因澳洲适逢公共假期而交投清淡，兑美元继续盘旋在约0.7575美元。(完)

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