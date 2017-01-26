澳新汇市：新西兰元受好于预期的通胀数据提振大涨，澳元原地踏步

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
午后新西兰元回吐部分涨幅报0.7293美元。但分析师预计，由于美元疲软且新西兰经济强劲，新西兰元/美元可望保持高位。
此次通胀数据应会加强新西兰央行维持利率不变的决心；去年11月央行将利率下调至1.75%的纪录低位，当时的通胀率仅为0.4%左右。
澳元因澳洲适逢公共假期而交投清淡，兑美元继续盘旋在约0.7575美元。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/李婷仪 审校 高琦/李爽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。